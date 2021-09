Dante in darsena: lettura dantesca per un pubblico in canoa.

Domenica 26 settembre, dalle ore 16.00, nella suggestiva cornice della Darsena del Castello Scaligero di Sirmione, l’attore e dantista Mirco Cittadini leggerà e commenterà il XX canto dell’Inferno, dedicato al Lago di Garda.

“Dante in Darsena”: lettura dantesca – canto XX dell’Inferno

Dante è poeta della natura e la natura appare sia come strumento di giustizia divina nei singoli gironi, che come immagine che richiama il divino. Nel canto XX dell’Inferno l’elemento naturale predominante è l’acqua, nelle sue diverse forme: fiume infernale, ma anche sorgente di vita nelle “mille fonti” che bagnano il territorio “tra Garda e Val Camonica e Pennino”.

Seguendo il percorso delle acque, che Dante rende efficacemente con una sorta di panoramica a volo d’uccello, vedremo la fondazione di Mantova, le meraviglie e stranezze del lago di Garda e tutto il processo di rinascita e rigenerazione presente anche nel fondo più buio del primo regno.

“Dante in Darsena”: iniziativa organizzata dall’associazione Novae Deae

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Novae Deae, con Direzione regionale Musei Lombardia e il patrocinio di Regione Lombardia, ed è pensata per essere vissuta dall’acqua e nell’acqua: l’accesso alla darsena, infatti, avverrà via lago, per un pubblico che si sposta in canoa o in SUP.

“È la prima volta che la darsena del Castello Scaligero viene aperta con ingresso dall’acqua: si tratta di un’esperienza di fruizione di un luogo museale assolutamente unica e nuova. Per quanto ci riguarda, oltre alle finalità culturali connesse alle celebrazioni per l’anno dantesco, questa vuole anche essere un’occasione di educazione civica al patrimonio: nel corso dei mesi estivi assistiamo a continui tentativi di ingressi non autorizzati in darsena e fossato dal lato del lago. Abbiamo pensato di cogliere il messaggio che il pubblico ci ha lanciato, ma ovviamente di farlo in piena sicurezza e nel rispetto e tutela del bene culturale che gestiamo” spiega Silvia Zanzani, direttrice del Castello Scaligero.

“Dante in Darsena”, terza tappa del percorso “Progetto Dante”

“Dante in Darsena” è la terza tappa del percorso “Progetto Dante”, legato al ventesimo canto della Commedia.

Con la lectura dantis sirmionese del 26 settembre si concluderà il trittico di iniziative dedicate al sommo poeta, in cui dialogano due istituzioni statali come la Direzione regionale Musei Lombardia, che coordina i musei lombardi, e il prestigioso Palazzo Ducale di Mantova.

Informazioni pratiche:

Le imbarcazioni possono essere noleggiate e ritirate da Porto Galeazzi e dal Lido delle Bionde almeno 45’ prima dell’inizio dell’evento.

Il costo del biglietto comprende il noleggio delle imbarcazioni e l’ingresso alla darsena del Castello Scaligero.

Per informazioni e prenotazioni: bit.ly/dantedarsena

In caso di maltempo l’evento sarà annullato; il rimborso delle quote già versate avverrà direttamente attraverso la piattaforma di acquisto.

