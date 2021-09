Alessandra Amoroso torna a raccontarsi attraverso la musica

A tre anni di distanza dal suo ultimo album di inediti, Alessandra Amoroso torna con “Tutto accade” (Epic / Sony Music), l’attesissimo nuovo disco in uscita il 22 ottobre e da oggi in pre-order qui: https://epic.lnk.to/TuttoAccade

«“Tutto accade” racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Tutto accade e non per caso, ma solo per chi ci crede».

Ad anticipare l’uscita dell’album sarà il nuovo singolo “Tutte le volte”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, in radio e in digitale (disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music) da venerdì 3 settembre.

Alessandra Amoroso – “Tutte le volte”, il nuovo singolo

Il brano rappresenta un altro passo importante nel percorso dell’artista verso una nuova consapevolezza di sé: un viaggio partito dai brani “Piuma” e “Sorriso Grande” che prosegue con questa canzone piena di ritrovata energia e nuove certezze e che culminerà poi nell’album “Tutto accade”.

Alessandra Amoroso – “Tutto accade a San Siro”, l’evento live

Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con l’evento “Tutto accade a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio, in cui Alessandra per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, quello di San Siro.

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. “Tutto accade a San Siro” non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme al suo pubblico (big family) un’esperienza travolgente e indimenticabile.

Alessandra Amoroso – “Tutto accade a San Siro”, i biglietti

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni saranno disponibili dal 1° ottobre su www.friendsandpartners.it.

www.alessandraamoroso.it

