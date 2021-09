Bollate: La città in festa con lo Sport, il 12 settembre

Bollate: La città in festa tra stand espositivi delle associazioni ma senza dimostrazioni e tornei

Torna il 12 settembre la Festa dello Sport e delle Associazioni che, causa pandemia, sarà principalmente un momento di promozione delle opportunità sportive della città. Per tutto il giorno, infatti, il Parco centrale si riempirà degli stand espositivi delle associazioni ma senza dimostrazioni e tornei.

I cittadini potranno, dalle 10 alle 19 raccogliere materiale e parlare con i referenti per approfondire la conoscenza delle varie discipline e scegliere le attività da praticare il prossimo inverno.

“Nonostante le varie problematiche legate alla pandemia con le varie restrizioni, abbiamo deciso di comune accordo con le associazioni presenti sul territorio – ha spiegato Salvatore Conca, Assessore allo Sport – di fare la Festa dello sport per dare la possibilità ai vari gruppi sportivi della nostra città di farsi conoscere e presentare i propri programmi per la stagione in corso. Bollate continua ad avere un gran numero di associazioni che offrono la possibilità di concretizzare importanti valori, quali quello del reciproco rispetto e della sana competizione, che stanno alla base di un civile vivere comune. Per questo per noi è così importante presentare la nostra bella vetrina di offerta sportiva”.

Comune di Bollate

