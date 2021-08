È disponibile al link https://youtu.be/dx3YSuo-NE8 – il videoclip di “Elvis” (prod. Sixpm), il nuovo singolo di Rose Villain e Guè Pequeno, che vede i due artisti nuovamente insieme dopo il grande successo di “Chico”, brano che ha segnato la prima collaborazione tra i due – oltre a essere il più streamato dell’ultimo album del rapper.

Il brano – uscito per Columbia Records Italy/Sony Music Italy e già disponibile al link https://smi.lnk.to/Elvis – ha al suo interno la preziosa presenza della voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in “Heartbreak Hotel.

“Eravamo a Santo Domingo con Sixpm e stavamo parlando di creare questo brano, influenzati dalla musica latina, caraibica, che sentivamo tutti i giorni lì in radio – racconta Rose Villain – Lui aveva la chitarra e ha dato vita a questo giro che mi ha ispirato la canzone su un amore un po’ tossico, molto rock’n’roll, di passione. Era un po’ che avevo in mente quest’idea, sono una super fan di Elvis Presley e ho pensato di inserire ‘Heartbreak Hotel’, che è la mia canzone preferita sua e poi è arrivata la bellissima notizia: ci avevano dato la licenza di inserire la voce di Elvis.”

E, a proposito della collaborazione con Guè, continua: “A quel punto ho pensato subito di proporre il pezzo a Guè, gli è piaciuto tantissimo, lui è molto rock’n’roll e ho voluto chiedere a un artista che fosse come il tipo di cui si parla nel brano. L’accoppiata in ‘Chico’ è stata super figa, le nostre voci sono un bel match, c’è stima reciproca e avevamo entrambi voglia di fare un pezzo insieme. È nato in modo naturale, casualmente in estate. Ci ripresentiamo così con un nuovo pezzo, siamo molto contenti.”

Il brano arriva dopo “Goodbye” (prod. SIXPM), il cui video – diretto e girato interamente da Rose Villain con uno smartphone – è online al link https://www.youtube.com/watch?v=8H3CaiDWh7I.

Nel pezzo urban pop dalle influenze 80’s e trap – disponibile in streaming e digitale al link https://SMI.lnk.to/goodbye – Rose racconta ironicamente di un post break-up condito di sgommate e anelli di fumo, destreggiandosi con reference da Gomorra a Miró.

“Goodbye” è stato anticipato dall’uscita di due brani – “Bundy” e “Il Diavolo piange” –, i primi in italiano della carriera dell’artista di casa Machete.

