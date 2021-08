Baseball americano: Major League – 2 match di Regular Season

Lo spettacolo del baseball americano della MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti, è su Sky anche per la stagione 2021.

Tra oggi e il 6 agosto, saranno due le partite live della Major League Baseball, valide per la Regular Season, in onda su Sky Sport Action e in streaming su NOW.

Oggi, lunedì 2 agosto, appuntamento alle ore 21 con Toronto-Cleveland, mentre venerdì 6 agosto sarà la volta di Chicago Cubs-Chicago White Sox, con inizio alle ore 20.15. Commento affidato a Michele Gallerani e Roberto Gotta.

Oltre alle partite della Regular Season, su Sky anche quelle della Postseason e le World Series che assegnano il titolo.

BASEBALL MLB – Regular Season

Lunedì 2 agosto

ore 21 Toronto-Cleveland

Venerdì 6 agosto

ore 20.15 Chicago Cubs-Chicago White Sox