Margherita Vicario: Quattro nuove date del Bingo Tour

Margherita Vicario aggiunge quattro nuove date al Bingo Tour che arriverà quindi al Warehouse Decibel Fest il 10 settembre ad Arezzo, alla Festa dell’Unità di Modena il 14 settembre, al Mi Manchi, Ancora il 17 settembre a Milano e al Poplar Festival il 18 settembre a Trento.

Gli spettacoli fanno parte di un tour che ha già raggiunto diverse città italiane – Cremona (11 giugno), Bologna (23 giugno), Roma (il 24 giugno), Leverano (LE) (10 luglio), Como (16 luglio), Milano (il 17 luglio), Comago (GE) (23 luglio), VillaFrè (TO) (24 luglio), Bra (CN) (30 luglio) e San Miniato (PI) (31 luglio) – Livorno (Piazza della Repubblica, 7 agosto), Vicenza (Lumen Festival, 8 agosto), Lago Sirino, Nemoli (PZ) (Wood Sound Festival, 10 agosto), Milazzo (ME) (Mish Mash Festival, 11 agosto), Alcamo (TP)

Oltre al tour, durante l’estate Margherita sarà ospite dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per il nuovo spettacolo “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, di cui abbiamo visto un assaggio al Concerto del Primo Maggio di Roma.

I biglietti per le date di Modena, Milano e Trento sono disponibili su vivoconcerti.com, mentre la data di Arezzo è a ingresso gratuito.

Calendario delle prossime date:

giovedì 12 agosto 2021- ALCAMO (TP) @ Alcart Festival

venerdì 20 agosto 2021 – VASTO (CH) @ Siren Festival

lunedì 23 agosto 2021 – BRESCIA @ Agosto con Radio Onda D’Urto

mercoledì 25 agosto 2021 – MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) @ Piazza Roma

venerdì 27 agosto 2021 – RIMINI @ Arena Lido

sabato 28 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) @ Arena Alpe Adria

lunedì 6 settembre 2021 – GROTTAGLIE (TA) @ Carsica Festival

mercoledì 8 settembre 2021 – L’AQUILA @ Pinewood Festival

venerdì 10 settembre 2021 – AREZZO @ Warehouse Decibel Fest – NEW

domenica 12 settembre 2021 – NAPOLI @ Ex Base Nato

martedì 14 settembre 2021 – MODENA @ Festa dell’Unità – NEW

venerdì 17 settembre 2021 – MILANO @ Mi Manchi, Ancora – c/o Circolo Magnolia – NEW

sabato 18 settembre 2021 – TRENTO @ Poplar Festival – NEW

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com