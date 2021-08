Le grandi star della musica italiana e dello spettacolo in scena ad Este all’EstEstate Festival.

Dal 23 agosto al 2 settembre, 7 eventi straordinari tra concerti e spettacoli di cabaret nel luogo simbolo della città, crocevia di storia e cultura: il Castello Carrarese.

Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Antonello Venditti,

“Marco e Pippo”, Giorgio Panariello

I grandi interpreti della musica italiana e dello spettacolo protagonisti della prima edizione di “EstEstate Festival” nell’incantevole borgo veneto di Este, città di antichissime origini sul versante orientale degli splendidi Colli Euganei. Dal 23 agosto al 2 settembre la rassegna vede in scaletta nella scenografica Arena del Castello Carrarese, principale monumento cittadino noto per la cinta muraria e la torre del mastio che domina il paese, sette appuntamenti con i nomi di spicco della musica d’autore e dell’intrattenimento, sotto la direzione artistica di Cinzia Bonafede.

Una stagione imperdibile per gli appassionati di musica

Tutta da vivere nell’affascinante cornice del Castello Carrarese e delle sue celebri mura lunghe oltre un chilometro e immerse nel verde, pronte ad accogliere gli artisti in un contesto di impareggiabile bellezza.

EstEstate Festival è organizzato da Delphi International con il contributo e il patrocinio del Comune di Este. Gode, inoltre del patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Padova.

Informazioni

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e si svolgeranno anche in caso di pioggia.

I prezzi dei biglietti, in vendita dal 18 giugno nei circuiti Vivaticket e Ticketone ed in tutte le loro rivendite, variano a seconda degli artisti: si va da un minimo di 20 euro per il posto numerato a sedere, fino ad un massimo di 75 euro per le poltronissime GOLD.

Per maggiori informazioni e il programma completo www.estestatefestival.it