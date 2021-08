Interno Verde Danza

Dal 10 Al 12 settembre tre giorni di spettacoli di Danza Contemporanea

Interno Verde Danza, la storia

La danza contemporanea si muove negli spazi verdi più magici e suggestivi della città di Ferrara.

La prima parte dello storico Festival di Danza Contemporanea che ogni anno porta al Teatro Comunale di Ferrara “Claudio Abbado” i più importanti esponenti – tra coreografi e compagnie – della scena nazionale e internazionale, inizierà quest’anno con tre giorni di performance nei giardini più belli, e solitamente nascosti ai più.

Nato dalla sinergia tra la Fondazione del teatro ferrarese, l’associazione Ilturco e la cooperativa Interno Verde, con la collaborazione del Comune di Ferrara, per la prima volta venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre Interno Verde Danza arricchisce la programmazione di Interno Verde, manifestazione dedicata agli amanti del verde e del bello.

Interno Verde Danza, cosa offre

Un’avventura tra antichi orti medievali, labirinti di siepi, insospettabili arboreti e deliziosi scrigni fioriti, che fa scoprire anche la cultura di una delle città che è diventata simbolo del Rinascimento con gli Estensi e del Novecento con i racconti di Giorgio Bassani, la pittura di Giorgio de Chirico e i film di Florestano Vancini e di Michelangelo Antonioni.

Amare l’arte a 360 gradi conviene: per chi è in possesso del biglietto di Interno Verde, infatti, è prevista una riduzione del 50% sul prezzo dei biglietti degli spettacoli.

Interno Verde Danza, informazioni

Prezzi: 1 biglietto 12 euro, 3 biglietti (per tre titoli diversi) 30 euro. Se si è in possesso del biglietto di Interno Verde è prevista la riduzione del 50% sul prezzo degli spettacoli: 1 biglietto 6 euro, 3 biglietti (per tre titoli diversi) 15 euro.

I biglietti sono acquistabili on line su www.teatrocomunaleferrara.it e su www.vivaticket.com. Dal 27 agosto la biglietteria in corso Martiri della Libertà 5 (Ferrara) riapre: martedì e mercoledì: ore 16-19, giovedì, venerdì e sabato: ore 10-12.30 e 16-19, giorni di chiusura il lunedì e la domenica e nei giorni festivi. Per informazioni: 0532.202675, biglietteria@teatrocomunaleferrara.it.