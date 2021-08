F1 – Qualifiche: Full wet full Norris

Il pilota della McLaren è impressionante nelle Q1 e nelle Q2 e riesce a tenere dietro i due contendenti del mondiale Verstappen ed Hamilton.

Q3 intensa all’insegna dell’aquaplaning… in picchiata verso l’Eau Rouge, che è un fiume in piena, Lando passa dal paradiso all’inferno andando a muro con la sua monoposto.

Max “ringrazia” e agguanta la Pole position. Secondo un incredibile Russell.

Male le Ferrari che non riescono neppure ad accedere all’ultima sessione di prove.

F1 – Gara: Senti come piove

Una pioggia torrenziale ritarda la partenza del Gp del Belgio e la Fia riduce la gara ad un’unica ora.

Le auto escono direttamente dai box alle spalle della Safety Car con una visibilità davvero ridotta.

Dopo soli dieci minuti viene però esposta la bandiera rossa e la sessione è sospesa.

Vengono comunque assegnati punti (dimezzati) per il Mondiale in base al risultato delle qualifiche di ieri.

Ci saranno sicuramente delle polemiche per la gestione di questa giornata.

F1: Classifica

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

2 George RUSSELL Williams

3 Lewis HAMILTON Mercedes

4 Daniel RICCIARDO McLaren

5 Sebastian VETTEL Aston Martin

6 Pierre GASLY AlphaTauri

7 Esteban OCON Alpine

8 Charles LECLERC Ferrari

9 Nicholas LATIFI Williams

10 Carlos SAINZ Ferrari

11 Fernando ALONSO Alpine

12 Valtteri BOTTAS Mercedes

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing

14 Lando NORRIS McLaren

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team

18 Lance STROLL Aston Martin

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing

20 Sergio PEREZ Red Bull Racing

Sito ufficiale F1