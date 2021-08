Seattle Surf & Republic Records pubblicano oggi la colonna sonora originale del film “Flag day”. Composta da 13 tracce, i brani accompagnano il film presentato al festival del cinema di Cannes e che vede il vincitore dell’Academy Award Sean Penn, nel ruolo di regista e attore principale al fianco di sua figlia Dylan Penn.

La colonna sonora comprende canzoni di Cat Power, che ha collaborato in tre brani originali e in una cover, Glen Hansard, Eddie Vedder e il primo singolo estratto, “My Father’s Daughter” di Olivia Vedder. In totale, Vedder e Hansard hanno lavorato a otto nuove tracce.

“Flag Day”, collaborazione di Vedder con Penn

“Flag Day” è la seconda collaborazione cinematografica di Vedder con Penn, la prima è stata “Into the Wild” del 2007 per la quale Vedder ha vinto un Golden Globe come migliore canzone per un film. Nello stesso anno, Hansard ha recitato e scritto la musica per il film “Once”, che gli è valso un Academy Award per la migliore canzone originale (“Falling Slowly”).

“Flag Day”, il cast

Il cast di “Flag Day” è composto da Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, Hopper Jack Penn, and Katheryn Winnick.

“Flag Day, Original Motion Picture Soundtrack Tracklist:

1. “My Father’s Daughter”

Written by Glen Hansard and Eddie Vedder

Performed by Olivia Vedder

2. “Flag Day”

Written by Glen Hansard and Eddie Vedder

Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder

3. “I Think Of Angels”

Written by Kristján Kristjánsson

Performed by Cat Power

4. “Tender Mercies”

Written by Glen Hansard and Eddie Vedder

Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder

5. “Rather Be Home”

Written by Glen Hansard and Eddie Vedder

Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder

6. “I Am A Map”

Written by Chan Marshall

Performed by Cat Power

7. “As You Did Before”

Written by Glen Hansard and Eddie Vedder

Performed by Glen Hansard

8. “There’s A Girl”

Written by Glen Hansard and Eddie Vedder

Performed by Olivia Vedder, Glen Hansard, and Eddie Vedder

9. “I’ll Be Waiting”

Written by Glen Hansard and Eddie Vedder

Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder

10. “I Will Follow”

Written by Chan Marshall

Performed by Cat Power

11. “Wave”

Written by Glen Hansard and Eddie Vedder

Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder

12. “Drive”

Written by William Thomas Berry, Peter Lawrence Buck, Michael E. Mills, and John Michael Stipe

Performed by Eddie Vedder

13. “Dream”

Written by Chan Marshall

Performed by Cat Power

“Flag Day”, il film

È un adattamento dell’acclamato libro di memorie di Jennifer Vogel “Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life”, e racconta il difficile rapporto dell’autrice con il padre truffatore, John Vogel. Jennifer si meravigliava davanti alla sua energia magnetica e alle sua abilità di rendere la vita come una grande avventura. Lui le insegnò molto riguardo l’amore e la gioia, nonostante lui fosse il più noto falsario della storia americana.

Diretto da Sean Penn, Flag Day ha come protagonista Penn e la figlia Dylan in un intimo ritratto familiare che riguarda una giovane donna che ha problemi ad allontanarsi dai traumi del suo passato mentre riconcilia il legame inesorabile tra una figlia e suo padre.

Per ascoltare “Flag Day”: https://flagday.lnk.to/SoundtrackPR

