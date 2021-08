Dal 18 agosto al primo settembre, tre incontri per parlare di filiera alimentare, turismo e investimenti immobiliari con i protagonisti dell’economia locale e nazionale

La filiera alimentare, il turismo e gli investimenti nel settore immobiliare. Sono questi i tre temi che la rassegna “Economia sotto l’Ombrellone” pone al centro di altrettanti incontri in programma dal 18 agosto al primo settembre a Lignano Sabbiadoro (UD). La rinomata località turistica torna a ospitare l’undicesima edizione della rassegna economica promossa dall’agenzia di comunicazione Eo Ipso che vuole aprire la riflessione su importanti temi di attualità per dare vita a un confronto con i protagonisti dell’economia locale e nazionale.

«L’intento è quello di porre al centro di ciascuno incontro un tema e affrontarlo da diversi punti di vista, stimolando il dibattito per arrivare, dove possibile, a indicare anche delle soluzioni», spiega Carlo Tomaso Parmegiani, responsabile editoriale Nordest di Eo Ipso e ideatore della rassegna. “Economia sotto l’Ombrellone” si apre mercoledì 18 agosto con la filiera alimentare. «Un settore in grande espansione che deve costantemente raffrontarsi con i temi della qualità, della sostenibilità e della distribuzione», osserva Parmegiani. Nel secondo appuntamento, in programma mercoledì 25 agosto, si parlerà di investimenti: quali le nuove tendenze e quali i rischi da conoscere. Chiude la rassegna, l’appuntamento del primo settembre dedicato al settore turistico che, prendendo spunto dalle esperienze di Lignano Sabbiadoro e Bibione, vuole affrontare la necessità di fare rete affinché il bello che c’è in Italia possa essere valorizzato al meglio.

Gli incontri si svolgono al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera), Lungomare Alberto Kechler 16, in località Lignano Pineta a Lignano Sabbiadoro (UD). Hanno inizio alle 18.30 e sono a partecipazione libera. Al termine di ogni incontro, il pubblico può incontrare informalmente i relatori. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming da Scriptorium Web-Tv, sul canale Facebook dello Scriptorium Foroiuliense.