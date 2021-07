Italia-Inghilterra: La Notte Magica

I Gladiatori Azzurri entrano nel tempio dei leoni per una sfida all’ultimo tiro (a gir’)…

A Wembley.. in casa loro… come nel 2006 in semifinale contro la Germania!

Sarà una Notte Magica “inseguendo un gol” tutta da vivere “con il cuore in gola”.

Italia: ma quanto è dura la salita… uno su mille ce la fa…

L’Inghilterra cavalca l’onda dei tifosi e colpisce a freddo l’Italia.

Al 2′ Kane conduce il contropiede allargando su Trippier: cross in mezzo verso Shaw, perso da Di Lorenzo, che punisce al volo.

Inizio da incubo per i nostri ragazzi.

Inghilterra: Another brick in the wall

Primo tempo di stampo anglosassone con gli uomini di Mancini che provano a reagire senza trovare spazi.

Tutti dietro “i padroni di casa”: l’Italia cerca il pertugio in una difesa completamente schierata.

Ci prova Chiesa al 35′, ma il suo tiro finisce a fil di palo; il muro di sua Maestà (Lilibeth) tiene e fa paura.

Il “tempo” VOLA.. con quanto fiato in gola

Insigne e Chiesa provano a suonare la carica: bisogna spingere e crederci fino alla fine.

68′ Calcio d’angolo battuto dall’attaccante partenopeo verso Chiellini che lotta ed offre il pallone a Bonucci: a porta vuota non può sbagliare!!!

1-1 … palla al centro e ora l’Italia vola sulle sulle ali dell’entusiasmo.

Ma non aver paura di sbagliare un calcio di rigore…

Non è bastato un anno di rinvio per la pandemia… questa finale ha bisogno anche dei tempi supplementari e dei rigori.

Italia e Inghilterra fanno battere i cuori dei propri tifosi… non sarà una finale memorabile ma dal dischetto tutto è possibile.

It’s NOT coming home… and the dream comes true…

CAMPIONI D’EUROPA….

Formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Chiesa.

CT: Mancini

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

CT: Southgate

Euro2020