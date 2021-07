Da venerdì 9 luglio sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Madrid non va a dormire“, il nuovo singolo di Loredana Errore estratto dall’ultimo album “C’è vita” (Playaudio di Azzurra Music).

Da oggi, lunedì 5 luglio, il brano è disponibile in pre-save al seguente link: https://backl.ink/147436080.

“Madrid non va a dormire”, scritto da Federica Carminati e Andrea Valli, è un brano che, nonostante la freschezza musicale, fa riflettere su quanto importante possa essere la musica per superare ogni pensiero negativo.

«“Madrid non va a dormire” è un altro singolo estratto del mio ultimo album “C’è vita” – racconta Loredana – È un esplosione di estate, di voglia di ballare ma soprattutto di musica che, nonostante il Covid e le sue restrizioni, resta sempre il miracolo che ci tira su e che ci fa prendere respiro; per me è e sempre sarà il collante tra cielo e terra dove tutto è possibile, anche volare. “Madrid non va a dormire” è un brano leggero e profondo, per la resilienza e la voglia di non smettere mai la cura della Musica, nostra consigliera qualsiasi cosa accada».

“C’è vita”, disponibile in formato cd e vinile (https://bit.ly/3qKBiFM) e in digitale (https://backl.ink/143526105), è stato pubblicato in occasione dei 10 anni di carriera di Loredana Errore.

L’album è composto da sette tracce, di cui i tre singoli “100 vite”, “È la vita che conta” e “Torniamo a casa”, i due inediti “Madrid non va a dormire” e “Ora che nevica”, e un’emozionante cover de “La Cura” di Franco Battiato.

L’album contiene inoltre una speciale versione di “Ragazza Occhi Cielo”, brano scritto per lei da Biagio Antonacci all’inizio della sua carriera.

