Dopo il successo del singolo “Nevermind” e un periodo difficile e tumultuoso durato due anni, l’artista multi-platino Dennis Lloyd ha pubblicato il suo album di debutto “Some Days” (Arista Records / Sony Music), già disponibile in digitale (multilink).

In “Some Days” Dennis esplora il lato più profondo del suo animo, raccontando la sua storia dall’esordio con la Hit “Nevermind” fino ad oggi, sempre alla ricerca del vero scopo della sua vita.

Caratterizzato da sonorità soul, accordi malinconici, ritornelli incisivi, e testi pieni di onestà, il disco rivela allo stesso tempo le passioni e i tormenti dell’artista. La sua voce sofferente, i groove incalzanti e la tromba jazz enfatizzano ulteriormente i suoi sentimenti.

«Questo album parla del mio viaggio – spiega Dennis – dei miei dubbi, delle mie paure e delle mie domande, che poi sono quelle che tutti si pongono. Sono solo un ragazzo di Tel Aviv o un artista che gira il mondo? Questo album parla di come sto cercando di capire come voglio vivere la mia vita».

“Some Days” è stato anticipato dal coinvolgente singolo “The Way” che, caratterizzato da un ritmo incalzante, invita a riflettere sul bisogno di equilibrio tra successo e semplicità. Prodotto da Kygo e Dennis, il brano è stato scritto in un elegante studio di Las Vegas, ma è stato ultimato tra la natura selvaggia della giungla della Colombia: un contrasto surreale che rappresenta perfettamente l’esperienza degli ultimi anni di Dennis e che ha ispirato il resto dell’album.

L’artista celebrerà l’uscita di “Some Days” con due concerti sold out alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv (16.000 posti).

La performance di sabato 3 luglio sarà trasmessa in live streaming per i fan di tutto il mondo, con una replica prevista per l’8 luglio (maggiori dettagli al sito: https://www.dennislloydmusic.com/).