Livigno: Sporty e Casual

Sporty e Casual: Livigno lancia la nuova collezione d’abbigliamento Made in Italy

Una nuova collezione firmata da Livigno e dal designer Yuri Scarpellini è disponibile presso negozi selezionati del Piccolo Tibet. Si tratta di nuove linee che esplorano le tendenze e le esigenze di un pubblico di sportivi e non, tra capi tecnici, casual, e streetwear

A Livigno, dove lo shopping è una tentazione irresistibile grazie a boutique esclusive, negozi monomarca, e botteghe di artigiani locali, ha preso il via un nuovo progetto volto alla valorizzazione di prodotti artigianali made-in-italy, realizzati a mano per il 90%, dalle stampe fino ai dettagli delle cuciture. Diretta espressione di italianità e creatività, la nuova collezione è strettamente legata ai valori di Livigno, come sport e natura, ma anche ricercatezza del prodotto, autenticità e originalità per una selezione di capi che unisce attenzione ai dettagli, stile, qualità e comodità.

In collaborazione col visionario, designer e sportivo Yuri Scarpellini, fondatore di rinomati brand di streetwear e ideatore della collezione di sport style DAI DAI DAI, Livigno lancia una nuova collezione pensata per soddisfare le esigenze di sportivi e non, che scelgono il Piccolo Tibet per la vasta gamma di attività outdoor, che è possibile praticare a qualsiasi età e a qualsiasi livello, sia d’inverno che d’estate, ma anche per i suoi rifugi ad alta quota, per le sue malghe o i parchi avventura, tutti da esplorare con il giusto outfit.

Da questa necessità nasce una collezione firmata Livigno, disponibile presso una selezione di negozi del territorio. La collezione si compone di una linea tecnica, completa di canotte, maglie, pantaloncini e k-way per diminuire l’attrito dell’aria e assicurare migliori performance a runner e ciclisti, inclusi gli appassionati di gravel e mountain bike.

La linea casual invece è rivolta a tutti gli amanti della comodità e include ad esempio t-shirt, felpe, hoodies e pantaloni ideali per sentirsi a proprio agio e in piena libertà di movimento. E infine la linea streetwear, che strizza l’occhio al casual, ma è dedicata ai più giovani, che stanno riscoprendo i piaceri di una vacanza active in montagna.

Inoltre, rientra nella nuova collezione, una linea dedicata agli accessori, che include ad esempio calze e berretti per corsa e bici, ma anche manicotti per i biker in diversi abbinamenti cromatici, ideali per completare l’outifit, e avere sempre tutto l’occorrente necessario durante l’attività sportiva.

Disegnati per garantire la corretta esecuzione del movimento, i capi della nuova collezione firmata Livigno vengono indossati dagli atleti del Livigno Team che scelgono questa località per i propri allenamenti in altura.

La collezione è esposta presso il centro Aquagranda e visionabile sul sito: www.livigno.eu/abbigliamento-ufficiale-livigno