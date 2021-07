Sicurezza, Assessore De Corato: 300.000 euro per maggior controllo del territorio da parte delle Polizie Locali

Giunta approva schema di accordo con comuni per Operazione Smart

Anche nel 2021 – grazie a una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato – si realizzerà il progetto ‘Smart’ (Servizi di monitoraggio aree a rischio del territorio).

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore De Corato – abbiamo approvato lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione di Smart. Contestualmente abbiamo stanziato 300.000 euro per gli Enti locali le cui Polizie locali saranno impegnate, in orari straordinari, per la realizzazione degli interventi di ‘Smart'”.

Candidati per essere sede delle operazioni Smart 2021, tra gli Enti con Polizie locali con organico non inferiori ai 18 operatori, sono: Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Busto Arsizio, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Desio, Gallarate, Legnano, Limbiate, Magenta, Paderno Dugnano, Parabiago, Rozzano, San Giuliano Milanese, Seregno, Sesto San Giovanni, Vigevano e Voghera.

“Riproponiamo l’operazione Smart, una misura – ricorda l’assessore – dall’esito sempre positivo, fin dalla sua prima edizione del 2003, per la concreta riduzione dell’incidentalità stradale e la sicurezza urbana”.

“La scelta di invitare i Comuni con comandi di Polizia locale con almeno 18 uomini – prosegue – parte dalla necessità di operare in logica sovraccomunale e con una tempestiva e diffusa attuazione dell’iniziativa. Con la possibilità, degli enti aderenti, di coinvolgere quelli con minore dotazione di personale attraverso intese operative e progettuali che saranno comunicate alle competenti Prefetture”.

“L’operazione Smart – conclude l’assessore De Corato – promuove la sicurezza sia stradale, sia urbana e si declina in una serie di azioni e relazioni che coinvolgono, in particolare, le Prefetture e le Questure”.