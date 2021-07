“F*ck love (over you)” nuovo ep di The Kid Laroi

È uscito ieri 23 luglio, “F*ck love (over yo”)

(https://thekidlaroi.lnk.to/F_CKLOVE3OVERYOU), il terzo e ultimo capitolo del progetto “F*ck love ” del giovane talento australiano The Kid Laroi.

L’Ep include 7 inediti in collaborazione con gli amici e colleghi Polo G, Justin Bieber, Stunna Gambino, Lil Durk, G Herbo, e Mustard.

Il primo singolo estratto “Stay“, insieme a Justin Bieber, è già una hit mondiale.

Il brano vanta 132 milioni di stream, ha debuttato alla #3 della Hot 100 di Billboard, ha raggiunto la #2 della classifica globale di Spotify e sta scalando rapidamente l’Airplay radiofonico in Italia.

È online anche il video del brano “Not Sober” (https://youtu.be/cFD9KnwQgQY) feat. Stunna Gambino e Polo G, diretto da Steve Cannon.

È passato un anno dall’uscita di “F*ck love”, seguito da “F*ck love(Savage)”, secondo capitolo della trilogia che ha debuttato alla #3 di Billboard e include la hit “Without You“, certificata 2X Platino negli Stati Uniti e Oro in Italia.

Note Biografiche di The Kid Laroi

Laroi, classe 2003, è nato in Australia ed è cresciuto ascoltando le icone hip-hop e R&B americane come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West. La naturale predisposizione di Laroi a mescolare trap e melodia, utilizzando talvolta l’auto-tune in modo originale, ha attirato l’attenzione dell’industria musicale e lo ha reso una delle più interessanti voci del rap.

Ha sempre voluto fare musica, cominciando a scrivere i primi versi da bambino e riempiendo interi quaderni di rime; quando ha cominciato a pubblicare video online è stato avvicinato da un ragazzo che lo ha ospitato gratuitamente nel suo studio per registrare i primi brani, che ha poi reso disponibili su Soundcloud.