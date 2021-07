Channels tematici internazionali su Mediaset Infinity

Arrivano su Mediaset Infinity i più noti channels tematici internazionali

L’offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce con nuove opzioni: sei channels verticali ben profilati e dedicati agli appassionati di generi specifici, dal crime alla storia.

Oltre alla visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset sia in diretta sia on-demand – base d’offerta di una struttura a piramide del tutto sperimentale – il nuovo modello digitale di Mediaset Infinity aumenta ulteriormente l’offerta di contenuti di altissima qualità. Canali a pagamento con il massimo della flessibilità, dove è possibile entrare e uscire in qualsiasi momento con un click.

Il canale Infinity+ è la porta d’accesso al vertice della piramide

Un’offerta ideata e creata dagli specialisti Mediaset che, al costo di soli 7,99 euro al mese, unisce migliaia di contenuti del miglior cinema e delle più forti serie tv (anche in 4K) al grande calcio esclusivo della UEFA Champions League. A contenuti pregiati come tutte le stagioni del Trono di spade in 4k, anteprime come Godzilla vs. Kong ed esclusive come la pluripremiata serie tv Schitt’s Creek, si affiancano infatti 104 big match di Champions per ognuna delle prossime tre edizioni del torneo.

In più, arrivano su Mediaset Infinity altre nuove opzioni attivabili anche singolarmente: sei noti channels tematici internazionali specializzati in serie tv, sport, cinema, documentari e offerte per i più piccoli.

Ecco i primi sei channels già disponibili in piattaforma

Starzplay – Moonbug Kids – Crime+Investigation Play – History Play -Blaze Play – Midnight Factory