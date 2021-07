Bollate: pubblicata la Graduatoria buoni spesa

Pubblicata la graduatoria degli assegnatari dei Buoni spesa 2021.

In tutto sono arrivate 137 domande e, dopo opportune verifiche, sono stati assegnati 98 buoni spesa mentre sono state 39 le pratiche rifiutate per assenza dei requisiti previsti dalle linee guida o per discrepanza tra quanto dichiarato e le verifiche anagrafiche condotte dagli uffici.

Tramite la procedura telematica attivata per la seconda volta a Bollate, le persone prive di requisiti sono state subito avvisate dell’impossibilità di percepire il contributo. Anche coloro che hanno diritto al Buono spesa hanno avuto conferma dalla procedura telematica.

Per saperne di più

Il Comune ha chiuso lo scorso 9 luglio il bando per l’assegnazione della misura di sostegno economico prevista dal Governo, il cosiddetto “Decreto ristori-ter”.

Si tratta di una misura della quale hanno diritto i cittadini che si trovano in stato di necessità a causa dalla riduzione del reddito familiare per motivi legati all’emergenza sanitaria Covid-19.

Il Buono Spesa è un contributo riservato agli acquisti di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. Consiste in una carta d’acquisto prepagata che sarà distribuita dal Comune a chi ha determinati requisiti e ne fa richiesta. Le carte potranno essere utilizzate nei negozi del territorio che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale (si tratta dei principali supermercati cittadini).

Nei prossimi giorni i beneficiari verranno contattati dal Servizio sociale del Comune per la consegna dei buoni spesa spettanti.

Per informazioni:

Il Servizio Sociale del Comune è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, al numero 02-35005568.

