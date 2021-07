Blue Air: nuovi voli da Linate

Blue Air espande il proprio network da Milano Linate con 3 nuovi voli dirette da agosto 2021

Blue Air annuncia servizi giornalieri da Milano Linate per Barcellona, Catania e Parigi Charles de Gaulle nella stagione estiva 21, diventando l’unica compagnia aerea che collega Linate con Barcellona e l’unica ULCC operante da Milano-Linate a Parigi-Charles de Gaulle. Tutte le rotte saranno servite da Boeing 737/800 – jet da 189 posti.

Blue Air espande il proprio network da Milano Linate, introducendo tre nuove rotte chiave per Catania, Barcellona e Parigi Charles de Gaulle a partire dal 16 agosto 2021. I voli sono già disponibili per la prenotazione e i prezzi dei biglietti partono da 9,99 Euro (Catania)/ 14,99 euro (Barcellona e Parigi), solo andata – tasse ed un cambio gratuito inclusi.

Dopo il successo dello sviluppo delle sue operazioni da Milano Linate, Blue Air ha anche incrementato il servizio tra Bucarest – Milano Linate portandolo a due voli al giorno, operando servizi mattutini e serali tra le due città.

Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer di Blue Air ha commentato

Abbiamo un marchio ben consolidato in Italia e siamo continuamente alla ricerca di opportunità in mercati poco serviti e molto richiesti e tutte le nostre nuove rotte si adattano perfettamente alla nostra clientela esistente in Italia.

Con l’allentamento delle restrizioni ed il recente picco della domanda, siamo felici di poter aggiornare le nostre operazioni da/per Milano Linate già con il nostro attuale orario estivo, introducendo servizi giornalieri per Catania e un servizio diretto unico per Barcellona e Parigi, offrendo così ai nostri clienti a Milano opzioni di viaggio ancora migliori a prezzi convenienti.

“SEA Aeroporti di Milano è lieta di accogliere a Linate le tre nuove rotte di Blue Air che vanno ad ampliare il portfolio delle destinazioni offerte. L’atterraggio di questi nuovi voli a Linate, una rotta nazionale e due rotte internazionali di cui, Barcellona, non è attualmente servita da Linate, rappresenta un importante miglioramento della connettività del City Airport e crea ulteriori opportunità di mercato a vantaggio di tutti i passeggeri, operatori economici e comunità residenti a Milano e in Lombardia. La futura inaugurazione della fermata “Linate Aeroporto” della nuova line M4, rappresenta un’ulteriore opportunità per il nostro City Airport, sempre più collegato al cuore della città e al resto d’Europa”, afferma Andrea Tucci, VP Aviation Business Development SEA.

Informazioni su Blue Air

Blue Air è la più grande compagnia aerea rumena per numero di passeggeri trasportati, con un modello di business Ultra – Low – Cost (ULC) ed un approccio incentrato sulle esigenze dei passeggeri.

Con un team di oltre 1.000 appassionati di aviazione, Blue Air ha un impeccabile record di sicurezza di volo. La compagnia opera aeromobili Boeing 737. Nei suoi 16 anni di attività, Blue Air ha trasportato più di 30 milioni di passeggeri ed ha percorso oltre 340 milioni di chilometri. La Compagnia è certificata IATA Operational Safety Audit (IOSA) dall’International Air Transport Association (IATA) per gli standard operativi eccezionali ed è membro IATA a pieno titolo