È finalmente disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali “Magia” (https://vir.lnk.to/alvaromagiaPR), il nuovo album di Alvaro Soler che contiene la title track già disco d’oro in ltalia (https://youtu.be/Irwea_BVBhI), il brano “Si te vas” (https://youtu.be/AiFdA0jiyJc) e il nuovo singolo “Mañana”(https://youtu.be/gYVBv6vlVl0).

Il nuovo album, il terzo dopo “Eterno Agosto” e “Mar De Colores”, contiene i singoli “Magia“, brano – già certificato Oro– che ha ottenuto come sempre un grande successo nel nostro paese e non solo (ha totalizzato oltre 50 milioni di stream) e il nuovo singolo “Mañana”, brano che conferma un aspetto molto amato dell’artista spagnolo/tedesco: “Con me ci sono sempre positive vibes, non solo storie personali e le persone possono essere colpite da entrambi questi aspetti”.

“Mañana” ” è un brano dal sound assolutamente “soler” che vede Alvaro duettare per la prima volta con il duo colombiano Cali Y El Dandee.

Soler racconta:

“Ho fortemente voluto questo featuring per questa canzone perché per me chiude un cerchio. Cali Y El Dandee sono degli incredibili autori e produttori e hanno prodotto molta della musica che ascolto. C’è qualcosa di speciale in “Mañana”, capita di sentire qualcosa di magico in una canzone e per me è quello che succede .”

L’album “Magia” contiene 12 tracce inedite: Magia”, “Despiertos”, “Mañana” feat. Cali Y El Dandee, “Tipo Normal”, “Si Te Vas”, “Déjala que Baile”, “Amor para llevar”, “Te busqué”, “En tu piel”, “Hawaii”, “Diferente” feat. Greg Taro e “No te Entiendo”.

Soler presenterà live il nuovo album il prossimo anno con due appuntamenti già annunciati nel nostro paese: il 7 marzo al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 marzo 2022 al Fabrique di Milano. Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.it e in tutti i punti vendita autorizzati

