Tori Amos arriva in Italia per un’unica data

Tori Amos – 24 febbraio 2022 a Milano Teatro degli Arcimboldi

Biglietti in vendita da lunedì 12 luglio

Live Nation è lieta di annunciare che la cantautrice statunitense Tori Amos farà tappa in Italia per un’unica data il 24 febbraio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I biglietti per lo show di Milano saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 12 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dall’uscita del suo primo album da solista Little Earthquakes, Tori Amos è stata una delle artiste più durature e geniali dell’industria musicale.

Il suo quindicesimo e più recente album in studio, Native Invader (2017), è stato inciso da lei con il desiderio di dimostrare che “Possiamo superare la distruttività che è intorno a noi”, e lo stesso messaggio è diventato il fondamento del suo secondo New York Times bestseller dal titolo Resistance: A Songwriter’s Story of Hope, Change, and Courage.

