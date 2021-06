È passato un anno da quando un albo a fumetti del Commissario Ricciardi è stato distribuito per l’ultima volta in edicola. Nel frattempo, sono stati pubblicati due volumi da libreria e il personaggio creato da Maurizio de Giovanni è sbarcato anche in tv grazie a una serie di grande successo che ha conquistato milioni di spettatori.

Dopo una così lunga assenza, per celebrare in pompa magna il suo grande ritorno in versione fumetto, Sergio Bonelli Editore ha deciso di distribuire i due nuovi albi di Ricciardi nella stessa giornata per soddisfare la richiesta dei tantissimi fan.

Martedì 8 giugno, saranno quindi disponibili sia la nuova edizione da edicola di “Per mano mia”, scritto da Claudio Falco per i disegni di Daniele Bigliardo, sia Il Commissario Ricciardi Magazine 2021, che contiene tre storie brevi dell’ufficiale della Regia Questura di Napoli e una dei Bastardi di Pizzofalcone.

336 pagine di fumetti “degiovanneschi”, tra la Napoli degli anni Trenta e quella antropomorfa disponibili in edicola, in fumetteria e sul sito Bonelli.

Come sempre, il progetto è curato da Luca Crovi e le storie sono realizzate in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.

https:www.facebook.com/Il-Commissario-Ricciardi-a-Fumetti-Sergio-Bonelli-Editore-417997708548684/

https://www.sergiobonelli.it/commissario-ricciardi/2021/05/20/gallery/l-8-giugno-e-il-ricciardi-day-1020374/#1