Fuori oggi su Vimeo – al link https://vimeo.com/ondemand/quellocheresta – “Quello che resta”, il documentario girato da Manuel Marini durante il viaggio in Mozambico del gennaio 2020 con Gemitaiz e MACE, che mostra la genesi di Bianco/Gospel, due brani scritti e prodotti da Gemitaiz e MACE, accompagnati dall’omonimo videoclip (https://youtu.be/X_-sVTewqXk), pubblicati lo scorso luglio.

Il documentario riprende il viaggio dei tre e, con esso, il processo creativo che ha portato a Bianco/Gospel: tre amici – un rapper, un producer e un regista – che travolti dalla bellezza del luogo, dalla sua energia e i suoi tramonti, non hanno potuto fare a meno di scrivere, comporre, riprendere.

“Abbiamo ripreso tutto il processo creativo, dal primo suono all’ultimo, dalla prima parola scritta alla chiusura dei brani. Ci siamo messi in testa che sarebbe stato bello documentare quel mondo e mostrare come aveva influenzato le nostre scelte artistiche sul momento.”

Tutti i proventi derivanti dal documentario – raccolti tramite il noleggio del video su Vimeo per 48 ore con una spesa di € 4,90 – oltre che dal singolo e relativo videoclip già editi, saranno destinati a COOPI, organizzazione umanitaria che da oltre 50 anni opera in quasi 70 paesi diversi per contribuire al processo di lotta alla povertà e di crescita delle comunità, intervenendo in situazioni d’emergenza e di ricostruzione per ottenere un miglior equilibrio tra aree sviluppate e aree depresse o in via di sviluppo.

