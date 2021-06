E-work lancia un Digital Recruiting Day Nazionale – Settore Ho.re.ca.

Settore in movimento quello dell’Ho.re.ca diviso tra le riaperture e difficoltà a trovare personale. E-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali con una divisione dedicata ai professionisti dell’Ho.re.ca – apre la selezione urgente per circa 800 figure da inserire in hotel, bar, ristoranti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Sardegna e Calabria.

Un ventaglio ampio di professionalità per la stagione 2021 che va dal personale di sala e di cucina, a baristi, pasticceri, pizzaioli, addetti al centro benessere, manutentori, receptionist e portieri notturni, addetti ai piani; così come varie sono le tipologie di struttura che chiedono rinforzi: hotel, bar, catering e ristoranti di medio e alto livello.

Per questa importante ricerca nella prima vera stagione di ripresa del settore, e-work ha organizzato un National Digital Recruiting Day – Settore Ho.re.ca per il 24 giugno (ore 11) con la partecipazione di Federalberghi: un evento online per inquadrare lo stato attuale del settore, le prospettive future e presentare ai candidati in dettaglio le opportunità aperte.

“La stagione estiva ci consegna l’aspettativa di una ripresa del turismo, soprattutto nazionale. Siamo lontani dai numeri record del 2019 ma i segnali sono positivi. Dichiara Angelo Candido – Responsabile Mercato del Lavoro, Contrattazione Collettiva e Relazioni Sindacali di Federalberghi Nazionale.

L’elemento qualificante dell’accoglienza sono le persone, perciò occorre lavorare per qualificare sempre di più gli addetti del settore, favorire l’accesso di giovani motivati ad intraprendere una carriera del turismo e operare per garantire loro soddisfazione personale e opportunità di carriera”.

“In questa fase di ripresa fanno da traino soprattutto gli hotel di lusso nelle località d’arte e di vacanza e i grandi catering che si occupano di eventi e cerimonie – commenta Cristina Palmieri – National Key Account Ho.re.ca di e-work. Quello che riscontriamo come effetto della pandemia è che l’80%* del personale prima impiegato nel settore Ho.re.ca risulta attualmente impiegato in altri settori. Si apre pertanto la ricerca oggi di un numero consistente di professionalità specializzate, variabile da regione a regione, ma che coinvolge tutto il territorio”.

La quasi totalità delle candidature gestite da chi, come e-work si occupa di individuare i profili migliori per l’Ho.re.ca ha già avuto esperienza lavorativa nel settore e il 70% di queste proviene dalle scuole alberghiere.

“Tra le figure più difficili da reperire, in questo momento, c’è il personale di cucina – chef, chef de partie, sous chef – e quello di sala: chef de rang, camerieri di sala ad esempio” aggiunge Cristina Palmieri – Una carenza di candidati che sta portando, più che in passato, le aziende ad affidarsi ad agenzie specializzate nel settore della ristorazione e hÔtellerie, come e-work, per trovare personale qualificato. I contratti che vengono proposti, variano per mansione; prevalentemente si tratta di contratti stagionali e spesso prevedono anche vitto e alloggio”.

Oltre a fornire maggiori informazioni sulle 800 posizioni aperte per il mondo Ho.re.ca, il National Digital Recruiting Day del 24 giugno darà l’opportunità ai candidati che vi prenderanno parte di avere un colloquio diretto con gli HR Specialist di e-work nei giorni successivi all’evento.

Per partecipare al Digital Recruiting Day è necessario iscriversi: https://bit.ly/Webinar_Horeca

Tutte le posizioni aperte nel settore Ho.re.ca sono consultabili sul sito di e-work: http://bit.ly/PosizioniAperte-Horeca