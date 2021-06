Roberto Bolle, ospite del programma di Giovanni Floris: “DiMartedì”

Ospite dell’ultima puntata di stagione di DiMartedì di Giovanni Floris su La7, Roberto Bolle si lascia andare ad una lunga intervista faccia a faccia con il giornalista nella quale parla di tutto: dal bullismo, ai pregiudizi, dal Black Lives Matter, alle fatiche della ripartenza, fino al ricordo dell’amata Carla Fracci “devo a lei molto di quello che sono riuscito a fare, il mio OnDance per esempio, il desiderio di portare la danza a tutti”.

Il ritorno di OnDance, in presenza a Milano

Quando Floris elenca le date del tour estivo che lo vedrà con il suo Gala dal 13 al 15 luglio prossimi per la prima volta al Circo Massimo, il 17 a Firenze, il 23 in California e infine il 3 agosto all’Arena di Verona, Bolle risponde entusiasta:

“Ho voluto fortemente ritornare a ballare quest’anno. alcuni artisti hanno rimandato all’anno prossimo per le difficoltà di questa stagione: c’è una capienza ridotta, non è così facile anche in posti aperti e grandi come il Circo Massimo dove verranno predisposti 1000, 1200 posti al massimo. In queste condizioni è molto difficile portare in scena produzioni importanti. Ma per me era fondamentale dare un segnale di ripartenza, adesso, con la danza”.

Poi l’annuncio, il ritorno in presenza a Milano dal 4 al 7 settembre del suo OnDance, la grande festa della danza da lui pensata ed organizzata con workshop, open class, spettacoli di ogni genere di danza nelle piazze, per le strade…. “il ritorno di OnDance, che non si è mai fermato neanche in pandemia sulla piattaforma, in presenza a settembre a Milano è il segno della volontà di ripartire tutti insieme”.

