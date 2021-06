Jonathan Cilia Faro & Marc Martel, “Miserere” dal 18 giugno in radio e in digitale e il video su Youtube

Dal 18 giugno in radio, disponibile in digitale il singolo di Jonathan Cilia Faro e Marc Martel “Miserere”, omaggio al grande successo di Zucchero che scrisse questo brano con Paul David Hewson (Bono degli U2).

In questa versione, che si rifà al grande duetto di Zucchero con Luciano Pavarotti, tastiere e piano sono di Vincenzo Fontes, l’arrangiamento degli archi di Nicolò Fragile, e con loro hanno suonato, alla batteria Matteo di Francesco, al basso Gabriele Sansò e alle chitarre Peppe Milia. Mixato da Vincent Cavalli al Recorded @Studio11-Nashville.

Qui il video: https://youtu.be/LispQTR3GOM

Jonathan Cilia Faro racconta: “Sognavo veramente da tanto tempo di poter incidere questa meravigliosa canzone, successo mondiale di Zucchero Sugar Fornaciari che avevo sentito con la voce del grande Luciano Pavarotti e con Marc Martel speriamo di essere riusciti a rendere omaggio a questo brano.”

Marc Martel commenta: “Ho incontrato Jonathan lo scorso dicembre a casa sua a Nashville, da subito sono stato investito dalla sua energia Italiana e dopo aver condiviso le nostre esperienze e tappe della vita, ho ascoltato il progetto di Jonathan e non ho potuto che abbracciarlo con tutto me stesso e poi in questo caso cantare in italiano è stata una grande emozione, e l’aiuto di un grande Tenore come Jonathan ha reso tutto più facile.”

Questo è il secondo brano di una serie di omaggi e tributi a Freddie Mercury, Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Édith Piaf e Zucchero Fornaciari per la loro legacy e il loro impatto culturale nel mondo, attraverso le voci uniche di Jonathan Cilia Faro e Marc Martel che riuniranno questi singoli in un EP di prossima pubblicazione.

