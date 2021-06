LaFil – Filarmonica di Milano diretta dal M° Marco Seco torna a suonare dal vivo con una tournée di cinque concerti che si svolgeranno dall’8 al 13 luglio 2021.

Il programma della tournée #Musicaneiparchi è realizzato all’interno di prestigiose rassegne musicali estive. L’inaugurazione di giovedì 8 luglio, realizzata in collaborazione con CityLife, e con il Patrocinio della Regione Lombardia, vedrà l’Orchestra protagonista di un concerto ad ingresso libero, su un palcoscenico appositamente progettato per accogliere questo bellissimo appuntamento all’interno del Parco di CityLife nell’ambito della rassegna “Bella Estate” promossa dal Comune di Milano.

La tournée proseguirà venerdì 9 luglio a Trieste, presso il Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, in occasione di “Trieste Estate 2021”; sabato 10 luglio al Teatro Sociale di Bergamo e domenica 11 luglio in Piazza della Loggia a Brescia, accolta dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, e si concluderà martedì 13 luglio a Parma, all’Arena Shakespeare della Fondazione TeatroDue.

Il programma dei concerti prevede l’esecuzione de La Sinfonia Op. 6 in Fa Maggiore detta “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, uno dei grandi capolavori del compositore tedesco.

“Quanta gioia mi da il camminare tra gli arbusti, gli alberi, i boschi, l’erbe e le rocce. Per le rocce, gli alberi ed i boschi passano le risonanze di cui l’uomo ha bisogno”.

Scriveva Beethoven all’amata Teresa Malfatti. La natura, quindi, come fonte di ispirazione.

Non è casuale in questo momento tale scelta musicale, che il direttore Marco Seco riassume così:

“Abbiamo scelto Beethoven come protagonista del tour di ripartenza perché le sue opere parlano un linguaggio universale che da secoli diffonde i valori fondamentali della nostra società e da cui ci auguriamo di ripartire: fratellanza, uguaglianza e libertà.

Vorremmo portare al nostro pubblico la gioia di ritrovarsi, la stessa che ci racconta Beethoven nell’ultimo movimento della sinfonia, quando passato il temporale il popolo si ritrova per festeggiare, come scritto in partitura, “con sentimenti di gioia e di riconoscenza”.

Altro protagonista dei programmi dei concerti sarà il compositore Felix Mendelssohn-Bartholdy, di cui verranno eseguite l’Ouverture da Concerto in si minore per orchestra, op. 26, Le Ebridi «La grotta di Fingal» (Milano e Trieste), e L’ Ouverture da Concerto in fa maggiore per orchestra, op. 32 «La bella Melusina» (Bergamo, Brescia e Parma)

Calendario date e informazioni:

8 luglio 2021 Milano | Parco CityLife | ore 21

in collaborazione con CityLife Generali

con patrocinio di Regione Lombardia

nel palinsesto del Comune di Milano “Bella Estate”

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.clappit.com

9 luglio 2021 Trieste | Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto | ore 21

in occasione di Trieste Estate 2021 del Comune di Trieste

Società dei Concerti Trieste

Ingresso a pagamento sul sito www.societadeiconcerti.it

10 luglio 2021 Bergamo | Teatro Sociale | ore 20

Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

Ingresso a pagamento sul sito www.festivalpianistico.it e

www.vivaticket.com

11 luglio 2021 Brescia | Piazza della Loggia | ore 21

Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo

Ingresso libero – info sul sito www.festivalpianistico.it

13 luglio 2021 Parma | Arena Shakespeare | ore 21

TeatroDue

Ingresso a pagamento posto unico 15 euro – info sul sito www.teatrodue.org