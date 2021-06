Ricerca sugli aeroporti italiani

È quella di Milan Airport l’attività social con il maggior numero di follower ma sono gli aeroporti del sud quelli che raccolgono maggiore interesse.

Sono infatti Palermo, Catania e Napoli gli scali che nell’ultimo mese hanno creato il maggior interesse, producendo oltre 10mila interazioni.

“L’indagine ha riguardato i 33 Aeroporti italiani e l’Osservatorio Digitale ha analizzato, al 22 giugno 2021, le attività digitali di ogni società, evidenziando – dichiara Sandro Giorgetti, responsabile dell’Osservatorio – la traduzione in lingua nel sito, le attività di social media marketing e stilando una classifica per numero di follower, engagement complessivo, engagement per post ed engagement rate dell’ultimo mese su Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Linkedin.

Sono 30 gli aeroporti su 33 che hanno un’opportuna traduzione in lingua straniera ma quasi tutti solo in inglese.

Roma e Milano hanno i siti tradotti in 3 lingue mentre Paris Aéroport in 11 e Berlin Airport in 8 per fare esempi attinenti. Il Tedesco, lingua del turista più presente in Italia, è presente nei portali di Bolzano, Aeroporti di Puglia e Grosseto ma in nessun’altra grande destinazione turistica o da cui partono o atterrano voli per la Germania. La ricerca evidenzia la chiara necessità di un’investimento più solido, consapevole – prosegue Giorgetti – e soprattutto volto a dotarsi di una strategia di digital marketing realmente competitiva sul piano internazionale”.

È Facebook il social media più utilizzato (per il 94% degli Aeroporti), seguito da Twitter (64%) che però ha alcuni account non più attivi a differenza di Instagram (58%), più curato e seguito. Il canale Youtube è stato aperto dal 48% degli scali e Linkedin dal 27%.

La ricerca completa è scaricabile a questo link: https://www.osservatoriodigitale.info/aeroporti-italiani/