ROCKIN’1000 e Lodovica Comello per il concerto del 30 maggio

Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, annuncia Lodovica Comello alla conduzione del concerto di sabato 30 maggio all’Allianz Stadium di Torino

Lodovica Comello sarà la conduttrice speciale della data evento di Rockin’1000 di sabato 30 maggio, durante la quale la più grande rock band del mondo si esibirà per la prima volta all’Allianz Stadium di Torino. Dopo aver affiancato la band alla conduzione dei due concerti dello scorso anno all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, in occasione delle celebrazioni per il decennale del progetto, Lodovica torna a condividere il palco con Rockin’1000 in questo nuovo appuntamento speciale.

Ad arricchire la line up, suoneranno ELIO E LE STORIE TESE, i primi ospiti annunciati che affiancheranno i mille musicisti della band di Rockin’1000 all’appuntamento più atteso della prossima stagione live del progetto. Il concerto segna il ritorno di Rockin’1000 a Torino, dopo l’esibizione del 2022 in Piazza San Carlo in apertura della serata finale dell’Eurovision Song Contest, ma questa volta con un concerto interamente firmato dalla band. I biglietti sono disponibili al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/rockin-1000/287342. Il pubblico potrà inoltre accedere all’area dell’Allianz Stadium già diverse ore prima dell’inizio del concerto, dove potrà intrattenersi con numerose attività e un pre-show con ospiti speciali che animeranno l’attesa e accompagneranno il pubblico verso l’esibizione dei mille.

Il concerto di sabato 30 maggio all’Allianz Stadium di Torino è realizzato con il patrocinio della Città di Torino e in partnership con Turismo Torino e Provincia. Frecciarossa, il Treno ad Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), è il Treno Ufficiale di Rockin’1000. Radio Italia solomusicaitaliana si conferma radio partner ufficiale dell’evento, dopo aver accompagnato Rockin’1000 anche nelle due date all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena a luglio 2025, in occasione del decimo anniversario dalla nascita del progetto.

L’appuntamento di Torino arriva dopo il debutto di Rockin’1000 negli Stati Uniti, dove la band si è esibita per la prima volta lo scorso 31 gennaio al Caesars Superdome di New Orleans, segnando un traguardo storico.

About Rockin’1000

Rockin’1000 è la più grande rock band del mondo – un movimento globale che dimostra come la musica possa superare ogni confine. Nata come un’idea folle per convincere i Foo Fighters a suonare nella piccola città di Cesena, è diventata una famiglia mondiale di oltre 100.000 appassionati di musica, uniti dalla convinzione che l’energia collettiva e la passione condivisa possano cambiare il mondo. Dal primo video virale del 2015, Rockin’1000 ha riempito stadi in tutto il pianeta, creando momenti magici che travalicano lingua, cultura e frontiere. Concerto dopo concerto, Rockin’1000 dimostra che quando ci concentriamo su ciò che ci unisce, possiamo smuovere montagne – e folle. Rockin’1000 non è solo musica: è storia in divenire. È dove la musica diventa movimento, e il movimento diventa magia.

Per saperne di più: www.rockin1000.com.



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