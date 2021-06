Disponibile da oggi venerdì 11 giugno, in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali il nuovo album dei Maroon5 “Jordi”, settimo disco di studio della band multiplatino americana.

Online anche il video del nuovo singolo “Lost”, brano che sarà disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 18 giugno.

Il titolo dell’album è un omaggio al manager del Gruppo Jordan Feldstein, prematuramente scomparso.

Adam Levine ha scritto su Instagram: “Sento la sua mancanza ogni giorno. Sono orgoglioso di aver inciso il suo nome nella storia della band che lui ha aiutato a costruire fin dalle fondamenta, ogni giorno. Ti vogliamo bene Jordi”.

Il primo singolo estratto dal disco, “Beautiful Mistakes” (brano certificato oro in Italia e tra i brani più programmati dalle nostre radio) ha visto la band di Los Angeles al fianco di Megan Thee Stallion mentre blackbear sarà accanto ai Maroon5 in “Echo” e la star del rock & Roll Hall Stevie Nicks si unirà ad Adam Levine e Soci in “Remedy”.

Per “Convince Me Otherwise” i Maroon5 hanno chiamato l’artista americana H.E.R. e Juice WRLD fa una apparizione postuma in “Can’t Leave You Alone.”

Il disco contiene il brano multiplatino “Memories” (2 volte Platino in Italia) e il remix con la leggenda Nipsey Hussle e la superstar del rap YG. Tra le preziose collaborazioni anche l’artista dello Zimbawe Bantu in “One Light.”

Il disco, la cui produzione esecutiva è stata affidata all’autore e produttore J Kash, sarà disponibile in versione standard e deluxe.

Questa la tracklist del disco:

1. “Beautiful Mistakes” feat. Megan thee Stallion

2. “Lost”

3. “Echo” feat. blackbear

4. “Lovesick”

5. “Remedy” feat. Stevie Nicks

6. “Seasons”

7. “One Light” feat. Bantu

8. “Convince Me Otherwise” feat. H.E.R.

9. “Nobody’s Love”

10. “Can’t Leave You Alone” feat. Juice WRLD

11. “Memories“

12. “Memories (Remix)” feat. Nipsey Hussle & YG

La versione deluxe conterrà inoltre i brani “Button” [feat. Anuel AA, Tainy] e “Lifestyle” (Jason Derulo feat. Adam Levine).

