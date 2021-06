Glenn Cooper torna in libreria con “Il tempo del diavolo”

«Uno degli scrittori più amati dai lettori italiani.» la Repubblica

Glenn Cooper, “Il tempo del diavolo”

Titolo originale: The Jaws of the Final Beast – Traduzione di Giorgia di Tolle

Pagine: 384 – Prezzo: 20,00 € – Ebook: 12,99 €

In libreria dal 21 giugno 2021

“Il tempo del diavolo”, il thriller

Possono due bambine costudire il segreto della vita? Dalla finestra della sua nuova casa per le vacanze, Jesper Andreason guarda il mare nero lambire la costa della Calabria. La moglie e le due figlie dormono, e lui pensa solo a quanto gli mancheranno domani, quando il lavoro lo costringerà a rientrare negli Stati Uniti. La mattina dopo, i domestici trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e non è stato rubato niente. Eppure non

risulta che Jesper sia mai arrivato in aeroporto, e nemmeno le ingenti risorse messe a disposizione dal nonno, il miliardario Mikkel Andreason, riescono ad aiutare le autorità a fare luce sul mistero. L’intera famiglia è svanita nel nulla.

Quattro anni dopo, le sorelle Andreason ricompaiono in quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati, le finestre sono chiuse dall’interno e le bambine non hanno nessun ricordo di cosa sia successo loro. Ma non è solo quello a sconvolgere Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più inquietante: le nipotine non sono cresciute di un giorno. Per loro, il tempo non è passato. Nel giro di poche ore, la notizia fa il giro del mondo e si scatenano le teorie più audaci. Qualcuno sostiene si tratti di un miracolo, altri che sia una maledizione, soprattutto dopo la scoperta che entrambe le bambine sono affette dalla stessa forma di leucemia. Nessuno può immaginare che la verità, forgiata nel fuoco e nel sangue, si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra la nostra paura più profonda…

