Sono stati mesi di grande lavoro per i Fast Animals And Slow Kids e dopo l’uscita dei due singoli “Come un animale ” e “Cosa ci direbbe”, sono pronti per annunciare la pubblicazione del loro nuovo album.

Il disco, previsto per il 17 settembre, si intitolerà “E’ già domani” e sarà pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe.

L’album verrà pubblicato in diverse versioni fisiche, che sono tutte già disponibili per il preorder, e per il preadd su Spotify e PreSave su Apple Music.

Per maggiori informazioni e dettagli https://bfan.link/è-già-domani-fask.A segnare una nuova tappa di avvicinamento verso la pubblicazione del disco arriva anche un brano inedito dal titolo “Senza deluderti” che è disponibile da venerdì 25 giugno in tutti gli store digitali.

“Dammi più tempo – il tour acustico”

La band perugina scalda nel frattempo i motori per la tanto attesa ripartenza live.

Il “Dammi più tempo – il tour acustico” (prodotto da Vivo Concerti) ha preso il via venerdì 25 giugno a FIRENZE (Edera Night 6.0, Ultravox Arena – Anfiteatro delle Cascine) per poi fare tappa a

ROMA (30 giugno, Cavea Auditorium Parco della Musica),

COLLEGNO, TO (5 luglio, Flowers Festival, Cortile della Lavanderia a Vapore, SOLD OUT), BOLOGNA (7 luglio, Sequoie Music Park, Parco Caserme Rosse),

BELLARIA IGEA MARINA (9 luglio, Beky Bay).

BRESCIA (15 luglio, Arena Campo Marte),

PADOVA (16 luglio, Parco della Musica, SOLD OUT),

SEGRATE, MI (30 luglio, Circolo Magnolia, ore 20.20 SOLD OUT, e ore 22.30),

TREVISO (31 luglio, Suoni di Marca Festival),

VICENZA (6 agosto, Lumen music Festival),

PAESTUM, SA (20 agosto, Maco Festival, Arena dei Templi),

CATANIA (26 agosto, Villa Bellini),

AREZZO (31 agosto, Anfiteatro Romano).

