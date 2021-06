Emma: “Best of ME”, il nuovo progetto discografico

Da venerdì 25 giugno, è disponibile in digitale, in formato Cd e Vinile, “Best of ME” (https://pld.lnk.to/BOME), il nuovo progetto discografico di Emma che comprende 21 tra le canzoni più significative ed importanti del suo repertorio musicale, riarrangiate e prodotte per l’occasione da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini.

“Best of ME” (etichetta Polydor/Universal Music), è stato anticipato in radio dal nuovo singolo “Che sogno incredibile” , di Emma insieme a Loredana Bertè, il cui video è visibile al seguente link video. Dal video del brano, girato dai bendo, emerge ancora più forte il legame tra le due artiste, la loro amicizia, unicità e la loro grande potenza espressiva.

I brani di “Best of ME” vanno a comporre la scaletta del tour “Fortuna live 2021”, che venerdì ha fatto tappa al Carroponte di Sesto San Giovanni (Via Luigi Granelli, 1 – Sesto San Giovanni – Milano) per il terzo e ultimo appuntamento live a Milano.

Opening del terzo ed ultimo appuntamento milanese: Blind, Mydrama e CmqMartina

Fortuna Live 2021

Con “Fortuna Live 2021” Emma incontra e festeggia insieme al pubblico il traguardo dei 10 anni di carriera, raggiunto lo scorso anno.

Durante lo show, infatti, accompagna i suoi fan in un vero e proprio viaggio musicale, in cui in ordine cronologico presenta i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio: dalle ballad come “Amami” e “Mi parli piano”, alle più energiche “La mia città” e “Cercavo Amore”, passando per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna” tra cui “Io sono bella”, “Latina” e la title track “Fortuna”.

Queste le prossime date del “Fortuna Live 2021” di Emma:

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

12 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero del 23 ottobre 2020 e del 14 maggio 2021)

21 LUGLIO – FIRENZE – Anfiteatro delle Cascine (Ultravox Firenze)

(recupero del 13 ottobre 2020 e del 25 maggio 2021)

Comunicazioni riguardanti il concerto:

Per poter accedere agli spettacoli del Fortuna Live 2021, o comunque per non perdere il valore del biglietto, TUTTI i possessori di un biglietto già acquistato dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link: www.clappit.com/emma-live2021.

I possessori dei biglietti già acquistati per i concerti di Torino, Bologna E Firenze possono eseguire la procedura di check-in (www.clappit.com/emma-live2021).

La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato* con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore del biglietto entro le 72 ore precedenti. *I posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati nel Biglietto ma è garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato.

Si comunica infine che le date di recupero dei concerti di Napoli e Bari si svolgeranno nel mese di luglio 2021 e date e location dei concerti verranno comunicate appena possibile.

I biglietti acquistati per gli show di Emma, restano validi.

Al fine di agevolare il pubblico dei concerti di Emma, Friends&Partners ha rinnovato una partnership con Trenitalia come vettore ufficiale del tour. Per tutti i fan di EMMA è possibile ottenere uno sconto del 30% sul prezzo Base del biglietto per Frecce, Intercity e Intercity Notte per raggiungere le città del tour. Le informazioni per le modalità di acquisto sono disponibili su www.trenitalia.com

Tutti gli spettacoli sono organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it