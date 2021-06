“Qualcuno ha voglia di una stagione di riedizioni di Brian May con molti extra succosi?” ha chiesto l’artista attraverso il suo feed di Instagram nel 2020. “Stiamo lavorando a un piano!!!”

La prima fase di quel piano si concretizza ora, con la tanto attesa ristampa del superlativo album di debutto solista del leggendario chitarrista dei Queen. A quasi 30 anni dalla sua uscita, Back to the Light rappresenta un’intima testimonianza del talento e della tenacia di uno dei più importanti chitarristi e cantautori della sua generazione.

Alla sua uscita nel settembre 1992, Back to the Light fu un successo assoluto. Raggiungendo il numero 6 nelle classifiche degli album del Regno Unito, e generando singoli incredibili.

Da tempo non disponibile su CD, vinile, download digitale e servizi di streaming, la ristampa gode della supervisione audio di Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson.

Per celebrare al meglio la ristampa, Back to the Light sarà disponibile in un cofanetto Collector’s Edition contenente un esclusivo LP in vinile bianco, due CD, un libro di 32 pagine, una stampa artistica da 12″, il tutto presentato all’interno di un box.

L’album uscirà anche in vinile nero 180g, 1CD, Deluxe 2CD, formati digitali.

Back to the Light si presenta come un album di cuore e resilienza.

Brian ha scritto sulle note di copertina originali: “All’inizio non sentivo una vera speranza di trovare la luce; ora brilla debolmente, incoraggiante, ma sempre a intermittenza intorno a me”.

Quasi tre decenni dopo, le nuove note di copertina di Brian includono un tributo al compianto Cozy Powell. “Nel 2021, presentando con orgoglio questo lavoro a un nuovo pubblico”, scrive Brian, “e annotando attentamente le mie note di copertina originali, posso riferire che sono ancora alla ricerca di risposte alla maggior parte delle domande poste in quel momento. La Luce brilla ancora oscura, allettante, sempre un po’ fuori portata. La musica ci aiuta”.

Track list: Back to the Light

1. The Dark (May)

2. Back To The Light (May)

3. Love Token (May)

4. Resurrection (Words: May. Music: May, Powell, Page)

5. Too Much Love Will Kill You (May, Musker, Lamers)

6. Driven By You (May)

7. Nothin’ But Blue (Words: May. Music: May, Powell)

8. I’m Scared (May)

9. Last Horizon (May)

10. Let Your Heart Rule Your Head

11. Just One Life (May)

12. Rollin’ Over (May)