Il nuovo singolo “Distorted Light Beam”, co-scritto e co-prodotto insieme a Ryan Tedder e al collaboratore storico della band Mark Crew, è una riflessione della band sul cambiamento di oggi e sul modo in cui le nostre realtà possono essere manipolate per meglio adattarsi ad una narrazione più in linea con noi stessi.

Puoi chiamarla distopica, utopica o semplicemente futuristica… Ma questa non è una canzone che giudica, è una canzone che riconosce il cambiamento paradigmatico in atto…When I’m dreaming tonight, I can do anything, – canta Dan – When I’m dreaming tonight, I can go anywhere… When I’m dreaming tonight, I can be anyone…

I Bastille nel fare musica hanno sempre preso spunto da quello che succedeva loro intorno, ma come si fa ad essere ispirati in un mondo in cui dominano le fake news? In un mondo in cui le nostre vite vengono vissute maggiormente online? Un mondo in cui da dietro uno schermo potremmo essere chiunque, creando degli avatar che trascendono dalle insicurezze e dai dispiaceri che la vita reale può darci. La noia che attanaglia i giovani del 21esimo secolo ha accelerato il bisogno di crearsi mondi fantastici, aggravato ulteriormente dalla recente pandemia.

“Per noi “Distorted Light Beam” è la colonna sonora di un ballo all’interno di un euforico club futuristico. È una canzone che esplora le illimitate possibilità – racconta Dan- che non hanno a che vedere con la vita reale di ciascuno di noi, quindi è stato divertente portare avanti questa idea mentre sperimentavamo nuovi suoni nella nostra musica.

You don’t predict the future. You imagine it…

