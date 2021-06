E’ in radio e in digitale “Sex on the beach” il singolo per l’estate 2021 di Alex Guerrieri, prodotto e arrangiato da Federico Papa.

“Questo brano parla della voglia di tornate ad amare, di tornare a vivere, un inno alla vita, che questo periodo così difficile ci ha tolto. La voglia di uscire di casa per andare a ballare e perdersi negli occhi di chi ci piace, come si faceva una volta, o andare al mare: sex on the beach appunto come dico nella canzone – afferma Alex Guerrieri – “stasera ti porto via, stasera tu sarai mia” dimentichiamoci di tutto e di tutti perché esistiamo solo noi, con una citazione a Marco Masini che negli anni 90 cantava“ ti vorrei anche se fossi un gay” tratta da una bellissima citazione che io ho ripreso omaggiandolo ancora una volta.”

Qui il video:https://youtu.be/_eNEMibJdZk

Maurizio Ghiotti, regista anche di questo video dice: “Sono stato ricontattato da Alex per girare il video di “Sex on the Beach”, e girarlo più che lavorare a un video è stato puro divertimento, come dovrebbe succedere sempre, vi invito a vederlo.”

