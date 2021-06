Alvaro Soler: da venerdì in radio il nuovo singolo “Mañana”

Sarà disponibile da venerdì 2 luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “ Mañana”, il nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa di 7 giorni la pubblicazione del nuovo album “MagiaIA”, nei negozi e in digitale dal 9 luglio (disco già in preorder https://vir.lnk.to/alvaromagiaPR), un disco nato dall’isolamento che “ha obbligato tutti a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose della vita possono essere magiche”.

L’amore per la vita e la positività di Alvaro Soler non sono certo una novità per chi lo ha ascoltato in questi anni regalandogli nel nostro paese 20 dischi di Platino ma il motto “la vita è breve, dobbiamo cercare di viverla al meglio e divertirci” ha sicuramente assunto oggi un nuovo significato.

Mañana è un brano dal sound assolutamente “soler” che vede Alvaro duettare per la prima volta con il duo colombiano Cali Y El Dandee.

“C’è molto amore per i dettagli in Mañana, abbiamo lavorato molto in studio e provato molte cose diverse. C’è davvero molto di me in questo brano e non vedo l’ora di farlo ascoltare e suonare dal vivo”, racconta Alvaro Soler.

Il duo colombiano Cai Y El Dandee è conosciuto per quel mix unico di urban pop e reggaeton che hanno regalato ai due artisti disco d’oro e di platino per singoli come “Por Fin Te Encontré”, “Yo Te Esperaré”, “La Estragia”, “Locura”, “Nada ” Mauricio Rengifo aka Dandee ha inoltre co-prodotto la hit mondiale di Luis Fonsi “Despacito“.

Con i loro brani hanno totalizzato oltre 5.5 miliardi di stream e hanno raggiunto la vetta di tutte le principali classifiche.

Soler racconta: “ho fortemente voluto questo featuring per questa canzone perché per me chiude un cerchio. Cali Y El Dandee sono degli incredibili autori e produttori e hanno prodotto molta della musica che ascolto. C’è qualcosa di speciale in Mañana, capita di sentire qualcosa di magico in una canzone e per me è quello che succede in Mañana.”

Il 2021 non è solo una sfida per Alvaro Soler che non vede l’ora di incontrare di nuovo le persone e scoprire nuovi percorsi per mettere in scena la sua musica, perché agli occhi di Alavro, la vita rimane un motivo per festeggiare, un miracolo colmo di musica – e il singolo che ha segnato il suo ritorno, “Magia” (https://youtu.be/Irwea_BVBhI), ha confermato il rapporto che lega questo incredibile artista e i suoi fan.

