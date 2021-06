Rai Gulp – Gran finale per “La Banda dei FuoriClasse”

Ultimo giorno di scuola a La Banda dei FuoriClasse

Giovedì 1 luglio, alle 15, su Rai Gulp

Ultimo giorno di scuola a “La banda dei FuoriClasse”. Giovedì 1 luglio, alle ore 15, su Rai Gulp si conclude la seconda stagione del programma, condotto da Mario Acampa, e realizzazione in collaborazione con il Ministero dell’istruzione per aiutare nel doposcuola gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore in un anno scolastico molto complicato.

In questa stagione la trasmissione ha ospitato insegnanti e divulgatori italiani e stranieri. Un viaggio tra curiosità, insegnamenti e tante risate in compagnia del CapoBanda Mario Acampa, del disegnatore Gabriele Pino e dei tanti maestri. Per la puntata numero 108, che conclude questa stagione, ci saranno collegamenti speciali, lezioni in presenza e laboratori per l’estate con tutti i protagonisti del programma, che racconteranno anche il loro concetto di viaggio.

I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (c) e Twitter (@RaiGulp). Tutte le puntate e contenuti speciali sono disponibili su Rai Play.