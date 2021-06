I consigli di Valeria Farina in “All About U”

All About U: talk finale sul mondo femminile con i consigli di Valeria Farina ed Elisa Micheli Il progetto di UM, in collaborazione con Alfemminile, si è concluso con una diretta su Instagram. Lo scorso venerdì si è svolta una diretta Live via Instagram, ospitata dal profilo di Alfemminile, partner dell’iniziativa All About U, progetto internazionale dell’agenzia media UM, per sensibilizzare tematiche legate all’inclusione e alla diversità che, a livello locale, si è focalizzato sul mondo femminile.

Femminilità, Maternità e lavoro

Il progetto è iniziato veicolando su Alfemminile 3 questionari: uno sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro, uno sulla maternità e l’ultimo sulla femminilità e gli stereotipi. La seconda fase del progetto ha coinvolto anche due professioniste: Valeria Farina, creatrice del progetto Le Spezie Gentili, che supporta le donne aiutandole a costruire il loro futuro lavorativo ed Elisa Micheli, life coach per le mamme nel corpo, nella mente e nelle emozioni. Entrambe molto vicine al mondo delle donne, sono intervenute durante la diretta sul profilo ufficiale di Alfemminile, guidata Stefania Rabaglio: parte del team editoriale del media partner.

La ricerca UM

In linea generale, dalla ricerca UM è emersa frustrazione e malcontento da parte delle rispondenti alle survey sia in ambito lavorativo che personale. Il 35% non ha mai ricevuto una promozione, il 43% ha definito poco meritocratica la realtà in cui lavora e oltre il 70% delle donne ritengono non ci sia uguaglianza di genere sul posto di lavoro. Partendo dall’analisi critica di questi dati emersi, insieme a Valeria ed Elisa sono stati approfonditi diversi temi, tra cui la meritocrazia sul lavoro, la difficoltà nel rapportarsi con i propri superiori, la maternità, la complessità nella gestione della dad e i figli, le disuguaglianze e gli stereotipi di genere. Valeria ed Elisa hanno messo a disposizione la loro esperienza per dare dei consigli utili nella gestione del tempo e nell’organizzazione del lavoro, ed hanno anche condiviso alcune letture. Tra queste: “Il futuro del lavoro è femmina” di Silvia Zanella e “Trasforma la tua paura in potere” di Gabrielle Bernstein, “Liberati dalla brava bambina” di Maura Gancitano, “Imparare a dire no” di Paolo Ragusa, “Il potere di adesso” di Eckart Tolle.

L’evento Online

L’evento online ha catturato l’attenzione di molte persone, le quali hanno avuto modo di lasciarsi ispirare dagli interessanti spunti di Valeria Farina ed Elisa Micheli. Un bel banco di prova anche per UM alla sua prima collaborazione diretta con il partner Alfemminile.