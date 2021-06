“Senza ragione” il nuovo singolo di Gianluca Amore

“Senza ragione” di Gianluca Amore

Dopo il successo ottenuto con “Masochist”, Gianluca Amore, tra le più belle voci Soul del nuovo panorama musicale italiano, torna ad emozionare con “Senza ragione” (Pako Music Records/Visory Records), il suo nuovo singolo.

Il brano, scritto e prodotto dallo stesso artista, attinge ad una lettera scritta da un ragazzo di 16 anni a se stesso: un monito, un tuffo nel passato che si riflette ai giorni nostri per ricordarci chi eravamo, da dove veniamo e che ogni battaglia, ogni cicatrice ed ogni ferita che abbiamo attraversato, vissuto e sofferto, ci ha consentito di giungere al momento presente.

La solitudine nell’essere additato come “diverso”

L’adolescenza, periodo di mutamento e transizione per antonomasia – «l’inutilità trova spazio dentro me» -, assume un rilievo ancora più gravoso per coloro che si sentono – o vengono additati come – “diversi” – «questa solitudine fatta di parole, non riesce a stancarsi di me»; «questa insicurezza è il mio pane quotidiano, vorrei essere me stesso ma è davvero così strano» – : un fardello che occorre incanalare in un flusso creativo e positivo perché si tramuti nella delicata e complessa creazione di un punto di forza, di quella peculiarità che non ci sminuisce, bensì, ci avvalora.

Gianluca Amore dichiara

«”Senza ragione” – dichiara l‘artista – è una lettera che un sedicenne scrive a se stesso in un periodo buio, delicato, come è quello dell’adolescenza. Non si sente capito, ascoltato, accettato; tutto appare più grande di lui. Non ha ancora la maturità che serve per trasformare il buio in luce, il dolore in consapevolezza. E non sa che il sole tornerà presto a splendere».

Il videoclip ufficiale diretto da Nicola Patron

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, diretto da Nicola Patron, che attraverso un susseguirsi di emozionanti frame, inizialmente in bianco e nero e poi saturi di brillanti colori – girati tra la Future Dance School di Albignasego (PD) ed i bucolici paesaggi della bassa padovana – traspone sul piano audiovisivo la progressione emozionale insita nel pezzo.

Gianluca Amore riconferma il suo talento con “Senza ragione”

Con una potenza vocale ed un’estensione degne delle più grandi star internazionali ed una capacità unica di arrivare dritto al cuore, sfiorando l’intero e complesso arcobaleno delle emozioni umane, Gianluca Amore riconferma il suo talento con un brano intenso e viscerale, una canzone che nasce dal dolore per guarire il dolore, cucire le ferite e ricordarci che la vita va vissuta anche quando appare confusa e senza prospettive future, anche quando ci sembra essere “Senza ragione”, perché a ciascuno di noi occorre comprendere che anche se «sono diverso da te, la vita mi sorriderà ed io sorriderò».