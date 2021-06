Pronti, partenza, via!

Numerose le proposte della località montana per affrontare il caldo estivo e trascorrere una vacanza a contatto con la natura più autentica.

Con l’arrivo della stagione estiva e le temperature tropicali che hanno già cominciato a rendere difficili i weekend e la vita in città, c’è chi, come rimedio contro il caldo, sta già pensando a una rilassante vacanza in montagna, lasciandosi avvolgere dalla frizzante aria montana e ammirando i paesaggi verdeggianti alpini. A 1.550 metri di altitudine, Madesimo è il luogo ideale per godersi le giornate estive e dire addio all’afa cittadina, rigenerando il corpo e la mente.

Una località unica, conosciuta per le sue tradizioni e sapori antichi, ma anche per l’ampio ventaglio di attività per vivere la montagna e di percorsi che possono accontentare ogni tipologia di viaggiatore, dai più sportivi alla ricerca di esperienze adrenaliniche, agli amanti delle vacanze “slow” e rilassanti.

Lo scorso sabato 12 giugno, ha finalmente riaperto la Cabinovia Larici dando il via alla stagione del bike su queste incredibili cime. Gli sportivi più temerari potranno avventurarsi e testare le piste di downhill del Made Bike Park, e vivere l’ebrezza della discesa su due ruote in tutta sicurezza su percorsi appositamente riservati e attrezzati. Una vera e propria palestra a cielo aperto che offre trail adatti non solo ai più pretenziosi ed esperti, ma anche ai principianti e piccoli che vogliono cimentarsi per la prima volta nel mondo del downhill, per una giornata di pura adrenalina e divertimento assicurato a tutta velocità. Completano l’offerta del park la pump track, un circuito chiuso costruito in legno con curve paraboliche e gobbe, e lo skill park, un campo scuola per i più piccoli. Il tutto circondati dallo spettacolare scenario alpino.

“Spluga da capogiro 2021” a Madesimo

Sempre in tema bike, torna a Madesimo “Spluga da capogiro 2021”: un’iniziativa, lanciata con successo nell’estate 2020, che, in occasione dei 200 anni della strada del Donegani, prevede per alcune domeniche estive la chiusura al traffico veicolare della strada SS 36 dello Spluga nel tratto storico da Campodolcino a Pianazzo di Madesimo, garantendo il transito ai soli ciclisti e pedoni in totale sicurezza.

Spluga da Capogiro 2021 si svolgerà nelle seguenti date, dalle ore 07:00 alle ore 18:00:

– Domenica 4 luglio – Domenica 1° agosto – Domenica 5 settembre

“World Dance Award Hybrid Tour”

Ma le novità a Madesimo non si fermano qui! La località montana, infatti, sarà il palcoscenico del “World Dance Award Hybrid Tour”, un rinomato progetto artistico dedicato alla danza nel territorio, che vuole presentare l’Italia agli italiani e al mondo e darle la possibilità di uscire dai suoi spazi, di avvicinarsi ai cittadini, di occupare i centri storici e le aree archeologiche, liberandosi nei parchi e nei giardini o entrando nei palazzi per mostrarli in tutta la loro bellezza. Ogni scuola di danza che parteciperà al progetto potrà registrare in video la coreografica che rappresenta al meglio il dialogo tra danza ed il luogo d’Italia da cui proviene. La performance verrà poi valutata da una giuria internazionale che assegnerà il premio finale: la partecipazione gratuita al World Dance Award Maggiore Lake Edition (novembre 2021, Verbania) e la possibilità successivamente di competere al prestigioso International Ballet Festival di Miami Young Medallist Performance Gala ad agosto 2022.

L’evento avrà luogo dal 1 al 3 luglio 2021, attraverso un ricco palinsesto di eventi e racconti in diretta streaming nella splendida cornice di Madesimo: dalle escursioni in montagna per scoprire le bellezze naturali del territorio, ai Flash Mob condotti dai giovani ballerini dell’ Experience Dance Company; dall’inaugurazione in presenza dei rappresentanti degli enti locali e dei partner coinvolti, alla narrazione in diretta streaming dei luoghi d’Italia delle Scuole di danza attraverso le loro performance in luoghi scenografici.

In particolare, sono due le iniziative pensate per chiudere in bellezza questo weekend all’insegna dell’arte della danza: una passeggiata creativa al sorgere del sole, raccontata a passi di danza, per scoprire gli alpeggi e la natura incontaminata dell’Alpe degli Andossi e “A piedi nudi sull’erba” (ore 18:00) uno spettacolo della Experience Dance Company, organizzato in un’area ampia e verde dove i presenti potranno lasciarsi coinvolgere dalla musica e dal ballo, e degustare un pic-nic a base di specialità enogastronomiche, in collaborazione con i ristoratori in loco.

Per maggiori informazioni:

www.madesimo.eu

www.valchiavennabike.it

www.valchiavenna.com