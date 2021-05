Olivia Rodrigo: un incredibile talento, racchiuso nel suo primo album

La giovane cantante e cantautrice multiplatino Olivia Rodrigo esce con il suo primo disco “Sour” l’album di cui Olivia è coautrice, che rivela uno straordinario talento in cui le doti espressionistiche di Olivia sono ben in risalto, così come la sua innegabile bravura nello scrivere testi in grado di far emergere la complessità dei sentimenti e delle nostre emozioni, sempre accompagnandosi con una divertente vena pop.



Per la Rodrigo, una delle soddisfazioni maggiori della sua vita è toccare direttamente le parti più profonde del dolore. “non c’è nulla di meglio che sedersi al pianoforte della mia camera e scrivere una canzone davvero triste” ha raccontato aggiungendo poi: “è davvero la mia cosa preferita; è davvero di grande ispirazione vedere come la mia musica ha impatto sulle persone e forse può aiutarle a sentirsi meno sole”.

Olivia Rodrigo parla di “Sour”

Parlando del titolo del disco, Olivia ha poi detto che: “sono affascinata dall’idea che una relazione può diventare insopportabile, come una persona che hai tanto amato e a cui hai raccontato tutti i tuoi segreti può diventare la persona più insopportabile. Per me lo scopo della musica è prendere tutte queste emozioni complicate e portarle fuori cosi da far sentire le persone accolte, viste”.

La tracklist completa del disco:

1. brutal

2. traitor

3. drivers license

4. 1 step forward, 3 steps back

5. deja vu

6. good 4 u

7. enough for you

8. happier

9. jealousy, jealousy

10. favorite crime

11. hope ur ok

