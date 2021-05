L’Anime-Cult “Naruto: Shippuden” torna su Mediaset Italia 2 da mercoledì 26 maggio in prima serata alle ore 21.10 con gli episodi inediti della IX stagione

Titolo tra i più attesi dai fan, “Naruto: Shippuden” racconta le avventure del giovane Naruto Uzumaki che, da Ninja un po’ inetto, aspira a diventare un Hokage (火影, letteralmente Ombra del Fuoco), un leader del Villaggio della Foglia, scelto fra i ninja più forti, la cui ideologia e fama contribuiscono alla candidatura per la prestigiosa carica.

Mediaset Italia 2 trasmette gli episodi che vanno dal 569 al 613, in versione originale, doppiati in italiano e senza censure.

“Naruto: Shippuden” approda in Italia grazie a Boing, JV tra Mediaset e WarnerMedia, che acquisisce i diritti di contenuti di animazione per la messa in onda sulla rete diretta da Marco Costa.

Naruto, le origini

Naruto è una serie manga giapponese scritta e illustrata da Masashi Kishimoto, basata su due manga one-shot di Kishimoto: Karakuri (1995).

Racconta, in due parti, la storia di Naruto Uzumaki: la prima ambientata negli anni della sua preadolescenza e la seconda nell’adolescenza.

Naruto, la nuova stagione

La nuova stagione riprende il flashback del passato di Kakashi, con cui terminava la precedente. Tornato al Villaggio della Foglia, Kakashi fatica a superare la morte di Obito e Rin, con continui incubi in particolare sull’amica. Il terzo Hokage decide di dimettersi in favore di Minato, che chiede a Kakashi di unirsi alla squadra speciale Anbu, mentre Orochimaru e Danzo tramano per ottenere il potere.

Kushina, la moglie di Minato, scopre di aspettare un bambino; la notte del parto, Madara scatena la Volpe a Nove Code, e per proteggere il piccolo Naruto, Kushina e Minato perdono la vita. Hiruzen si offre di riprendere il ruolo di Hokage, e Kakashi si imbatte in un ragazzino in grado di usare l’arte del legno, che si pensava ormai perduta dopo la morte di Hashirama, il primo Hokage nonché fondatore di Konoha. Si tratta di Kinoe, unico sopravvissuto agli esperimenti di trapianto delle cellule di Hashirama effettuati in passato da Orochimaru. Inizialmente agli ordini di Danzo, Kinoe diventerà infine amico e compagno di squadra di Kakashi con il nome di Yamato.

Pochi anni dopo, alla squadra Anbu si unisce anche Itachi, giovanissimo membro del Clan Uchiha e fratello maggiore di Sasuke; in seguito allo sterminio del clan colpevole di aver progettato un colpo di stato, Itachi fugge da Konoha per unirsi all’Organizzazione Alba. Hiruzen solleva Kakashi dal suo ruolo di Anbu e lo nomina maestro Jonin. Dopo aver bocciato un paio di squadre, Kakashi si trova di fronte Naruto, Sakura e Sasuke, e colpito dai tre ragazzini diventerà il loro maestro.

del clan Uchiha. Dopo aver appreso la verità sul falso tradimento del fratello Itachi nella stagione precedente, Sasuke segue Orochimaru per riportare in vita i primi quattro Hokage e dopo aver ascoltato il racconto di Hashirama decide di combattere accanto a Naruto per porre fine alla guerra. Si troverà a scontrarsi con il suo antenato Madara Uchiha. HIRUZEN SARUTOBI: Terzo Hokage del Villaggio della Foglia, riportato in vita da Orochimaru grazie alla Tecnica della Resurrezione. Combatte contro Madara e Obito insieme all’Esercito Alleato.