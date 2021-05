Olivia Rodrigo: i suoi successi

La nuova superstar della musica Olivia Rodrigo ha incantato il mondo con la sua brillante performance di “Drivers License” ieri sera ai BRITs Awards.

La cantautrice americana ha performato, infatti, il suo singolo di debutto, il brano più ascoltato nel mondo nel 2021 e certificato ORO anche in Italia. In UK il brano è rimasto alla n.1 per 9 settimane, battendo il record per un’artista esordiente (negli USA è rimasto alla #1 per 8 settimane consecutive nella Billboard Hot 100).

Olivia ha pubblicato recentemente “Deja Vu”, il suo secondo brano, entrato direttamente nella top10 della Billboard Hot 100 americana, facendo di Olivia la prima artista nella Storia ad avere i primi due singoli di debutto entrambi nella top10 di Billboard.

Venerdì 14 maggio l’artista pubblicherà il nuovo singolo “good 4 u”, estratto dal suo attesissimo album “SOUR”, in uscita venerdì 21 maggio in tutto il mondo (e già disponibile per il pre-order qui: https://vir.lnk.to/sour)

TRACKLIST DELL’ALBUM DI DEBUTTO “SOUR” – IN USCITA IL 21 MAGGIO:

1. brutal

2. traitor

3. drivers license

4. 1 step forward, 3 steps back

5. deja vu

6. good 4 u

7. enough for you

8. happier

9. jealousy, jealousy

10. favorite crime

11. hope ur ok