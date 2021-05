Per ridare nuova vita alla Rubrica Pedagogica ho pensato che potesse risultare utile offrire alcune informazioni circa l’utilizzo di alcuni trattamenti innovativi legati alla dislessia, ed in particolar modo lo sviluppo recente di App funzionali alla compensazione per DSA e BES, sigle oggi molto conosciute in ambito scolastico e non, e che indicano i Disturbi Specifici dell’Apprendimento come la dislessia, la disgrafia, la discalculia.

Tra le tante nate in ambito digitale, una ritenuta valida anche dall’ambiente pedagogico è Speaky Leggo Facile, applicazione nata con lo scopo di supportare nello studio gli alunni con DSA.

Nello specifico si tratta di un lettore di libri in formato PDF in grado di convertire il front del libro nel front di OpenDyslexic, caratteri topografici progettati per mitigare alcuni dei principali errori di lettura comuni causati dalla dislessia, migliorando quindi la leggibilità e la comprensione dei testi scritti.

L’App permette di visualizzare e leggere sia il testo originale, sia quello modificato, presentando anche la doppia schermata, offrendo velocità differenti che meglio si adattano alle competenze di ciascun alunno e memorizzando l’ultima pagina letta.

Insomma, uno strumento didattico flessibile e semplice che potrebbe essere usato sia per l’apprendimento scolastico che per quello individuale.

Prof. Laura Bonomo