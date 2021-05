Da lunedì 17 maggio, è online il video di “L’anima Vuole”, il nuovo singolo di Paolo Simoni, con la partecipazione speciale di Roberto Vecchioni, estratto dall’album di inediti, piano e voce, “Anima” (Riservarossa Records / Warner Music). Il video del brano è visibile al seguente link: https://youtu.be/Gwq_SFpykoM.

“L’anima vuole”: la partecipazione di Roberto Vecchioni, voluta da Simoni

In “L’anima vuole” le voci dei due cantautori appartenenti a due differenti generazioni si incontrano per cantare di temi importanti, quali la libertà di pensiero e di parola, e del materialismo che caratterizza i nostri tempi e che impedisce all’anima di esprimersi nella sua maniera più autentica.

«Credo sia una delle canzoni più importanti della mia scrittura. Volevo cantare il tema del pensiero, della libertà di espressione e del senso collettivo delle cose – afferma Paolo Simoni – Volevo cantare il materialismo imperante di questo tempo che costringe l’anima a non esprimersi e le impedisce di specchiarsi nel suo spirito più autentico. Sognavo di cantarla con Roberto e lui ha onorato la mia richiesta con l’eleganza e la generosità che lo contraddistinguono».

Il videoclip raccontato dal cantautore

In merito al videoclip Paolo Simoni dichiara «Qualche mese fa in rete ho conosciuto un artista cingalese, Lithira Opatha. Ha poco più di vent’anni e realizza di suo pugno disegni animati in 2D, con un’intenzione particolare. Avevo in mente di realizzare un video sognante, che raccontasse la magia di un incontro, del viaggio e di un’amicizia nata in musica. Il video nasconde un’intenzione sognata, delle immagini che scorrono nell’anima di un uomo, prima che si attivi per realizzarle. Quel momento in cui le immagini nascono nel grembo del pensiero. Lithira realizza i disegni a mano e poi li muove. Mi piacciono quegli artisti che usano il computer e non il contrario».

Track-list dell’album “Anima”:

“Anima” (https://lnk.to/PS_Anima), disponibile in formato cd, in digitale e in vinile (edizione limitata, 180 grammi bianco), è un disco piano e voce composto da dieci brani: ogni canzone analizza diversi aspetti della società attuale e della vita individuale. Per esempio, “Porno Società”, singolo che ha anticipato l’uscita dell’album, descrive come l’uomo da consumatore diventi oggetto dei consumi. Un album tutto da scoprire anche nella vena cantautorale più classica.

Questa la track-list dell’album: “L’anima vuole” (con Roberto Vecchioni), “Porno Società”, “Cuore di Ragazzo”, “Imparare a vivere”, “Non sono altro che un artista”, “E invece importa”, “Amico mio”, “Eterna estate”, “4 zampe” e “Augh”.