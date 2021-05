“Non c’è pericolo”, il videoclip

Da venerdì 28 maggio, è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Non c’è pericolo” (Playaudio di Azzurra Music), il nuovo brano di Loredana Errore (https://backl.ink/146946830).

Online il video del brano: https://youtu.be/YhaX40dSxGM.

Il videoclip, per la regia di Alex Ratto, è stato realizzato in collaborazione con la onlus Continuando A Crescere e la onlus Ads Buster Basket.

Le parole di Loredana Errore

«Per me questo video è sì una novità, ma ha anche un sapore di antico, perché è come se avessi saputo che un giorno avrei avuto l’occasione di dare voce a chiari messaggi di uguaglianza. Qualsiasi modo si affronti la vita, ognuno, con la propria personalità determinazione, autenticità, diversità, bellezza, limiti, estende la catena umana nel valore assoluto della Vita. Questo video con questa canzone mi hanno dato più forza nel proseguire il mio cammino nella musica facendomi prendere da lei stessa per mano e quindi volare”.

La musica è sempre stata per Loredana il collante tra la vita e il cielo.

Incoraggiata da tanti piccoli accadimenti, è riuscita a dare una chiave di lettura positiva anche agli ostacoli della vita che richiedevano uno sforzo maggiore. È in questo modo che nel settembre 2009, entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, un’esperienza molto formativa per Loredana, durante la quale ha avuto la possibilità di duettare con grandi artisti del calibro di Lucio Dalla e Pino Daniele e di guadagnare il secondo posto alla finale. Da allora è stata una corsa in discesa.

