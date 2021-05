Levante: Annunciate le prime date del Tour Estivo

A pochi giorni dall’uscita dell’omonimo brano, Levante annuncia oggi le prime date di “Dall’alba al tramonto Live” previste per l’estate 2021.Dieci show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia.

I biglietti dei concerti saranno disponibili online a partire da lunedì 31 maggio alle ore 11.00 e nei punti vendita a partire da sabato 5 giugno alle ore 11.00.

Per informazioni: www.vivoconcerti.com

Le date del Tour

Il tour partirà da Bologna (Sequoie Music Park, 16 luglio), toccando poi Nichelino (Stupinigi Sonic Park, 22 luglio), Nervi (Parchi di Nervi – Live in Genova 2021, 24 luglio), Udine (Castello di Udine – Udine Estate 27 luglio), Castellammare del Golfo (Piazzale Stenditoio, 31 luglio), Lecce (Piazza Libertini, 6 agosto), Forte dei Marmi (Villa Bertelli – Villa Bertelli Live, 19 agosto), Cattolica (Arena della Regina, 21 agosto), Carsulae (Parco Archeologico – Suoni controvento, 28 agosto) e Mantova (Palazzo Te – Mantova Live, 5 settembre).

“Dall’alba al tramonto”, il nuovo singolo dell’artista

Il tour segue la pubblicazione del nuovo singolo di Levante, “Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l’alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza.

