Ditonellapiaga, è online il video di “Repito”

Ditonellapiaga e le atmosfere pulp

Ditonellapiaga nelle vesti di una sensuale e psicotica femme fatale, fra humor nero e atmosfere pulp. È online il video di “Repito” il brano che apre “Morsi”, il nuovo disco appena uscito per Dischi Belli/BMG Italy.

Guarda il video:

https://www.youtube.com/watch?v=4WY7ePGQG_8

“C’è un posto di blocco sto sbirro si è accorto

Che tutto sto rosso non è il mio rossetto señor”

Ditonellapiaga – Repito

Il video di “Repito”

È reggaeton ma scordatevi il machismo delle gang latine e le movenze convulse del twerking. Qui l’unico maschio è un cadavere e l’unica danza è quella di una “casalinga” che ripulisce le tracce del delitto, con tanto di mocio e sgrassatore.

È online il video di Repito, il brano che apre Morsi, il disco di Ditonellapiaga appena uscito per Dischi belli/BMG Italy.

Imprevedibile e spiazzante come sempre, Margherita Carducci – vero nome della più teatrale e cinematografica fra le artiste della nuova scena musicale femminile – si traveste stavolta da sensuale e psicotica femme fatale per ribaltare l’immaginario sessista dei ghetti americani (che caratterizza molte produzioni reggaeton) e consumare indisturbata il suo “maschicidio” in una villa di campagna dalle atmosfere weird, una provincia da cronaca nera che si tinge di rosso sangue come in un film di Dario Argento.

Il montaggio frenetico e ripetitivo segue il beat accelerato e violento del brano prodotto dai bbprod, mentre le inquadrature in dettaglio, gli zoom improvvisi e veloci, la scena tutta rimandano all’estetica del cinema italiano di genere degli anni ‘70 e ’80. Diretto da Alessio Hong e Michele Formica, con il cameo dell’attrice Beatrice Grannò (protagonista dell’acclamata serie Netflix Zero), il video di Repito è un cortometraggio pulp intriso di humor nero e di quella radicale e irresistibile ironia che contraddistingue Ditonellpiaga.

Credits video

Regia: Alessio Hong & Michele Formica

Con Beatrice Grannò

Executive Producer: Jacopo Pica x ILLMATIC FILM GROUP

Producer: Jacopo Rosso Ciufoli

DOP: Lorenzo Mancini

1AC: Giovanni Cosmo

Gaffer: Francesco Pratesi, Mattia Tarantino

AD: Anna Coccoli

Script assistant: Francesco Artusi

Costumi: Saveriana Bubani

Scenografia: Elena Zuccardi Merli, Nastasia Lazzi, Erica De Miceli

MUA: Leila Cirone

Runner/ Assistente di produzione: Annalia Silecchia

Runner/ Assistente di produzione: Lorenzo Grossi

Fotografa di scena: Francesca Mina

